В США госучреждениям запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского»

Министерство внутренней безопасности США объявило о введении запрета на использование продукции российской «Лаборатории Касперского» в государственных органах США.

Использование программ «Лаборатории Касперского» должно быть полностью прекращено в течение 90 дней. У ведомств есть 30 дней на то, чтобы выяснить, используется ли в их системах продукция компании, и 60 дней на разработку мер для их замещения.

По мнению ведомства, с помощью продуктов компании злоумышленники могут получить широкий доступ к файлам и правам на компьютерах, где оно установлено; кроме того, в министерстве обеспокоены «связями сотрудников „Лаборатории Касперского“ с российской разведкой и другими ведомствами».

«Риск того, что российское правительство — в одиночку или в сотрудничестве с „Касперским“ — может использовать доступ, который предоставляют продукты компании, чтобы поставить под удар федеральную информацию и информационные системы, прямо затрагивает национальную безопасность США», — сказано в пресс-релизе.

В министерстве подчеркнули, что «Лаборатория Касперского» может предоставить любую информацию, которая позволит уменьшить эти опасения.