В США госучреждениям запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского»

Министерство внутренней безопасности США
17:52, 13 сентября 2017
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Министерство внутренней безопасности США объявило о введении запрета на использование продукции российской «Лаборатории Касперского» в государственных органах США. 

Использование программ «Лаборатории Касперского» должно быть полностью прекращено в течение 90 дней. У ведомств есть 30 дней на то, чтобы выяснить, используется ли в их системах продукция компании, и 60 дней на разработку мер для их замещения.

По мнению ведомства, с помощью продуктов компании злоумышленники могут получить широкий доступ к файлам и правам на компьютерах, где оно установлено; кроме того, в министерстве обеспокоены «связями сотрудников „Лаборатории Касперского“ с российской разведкой и другими ведомствами».

«Риск того, что российское правительство — в одиночку или в сотрудничестве с „Касперским“ — может использовать доступ, который предоставляют продукты компании, чтобы поставить под удар федеральную информацию и информационные системы, прямо затрагивает национальную безопасность США», — сказано в пресс-релизе. 

В министерстве подчеркнули, что «Лаборатория Касперского» может предоставить любую информацию, которая позволит уменьшить эти опасения.

Власти США подозревают «Лабораторию Касперского» в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В компании категорически отрицают факт такого сотрудничества.
В июле американское правительство ввело ограничения на закупки госорганами продуктов компании. В «Лаборатории Касперского» рассматривают возможность закрытия американского подразделения, которое отвечало за сотрудничество с госорганами.
США обвиняют Россию в попытках вмешаться в ход выборов американского президента в 2016 году, в том числе путем кибератак. Власти РФ отвергают эти обвинения.
«Лаборатория Касперского» — один из ведущих мировых производителей антивирусного программного обеспечения. Продукцией компании, по ее данным, пользуются более 400 миллионов человек в разных странах мира.

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