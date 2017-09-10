Крупнейший продавец электроники в США перестал продавать «Антивирус Касперского»
Крупнейшая американская сеть магазинов потребительской электроники Best Buy объявила о снятии с продаж «Антивируса Касперского». Это решение было принято в связи с подозрениями о связях «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.
В Best Buy отмечают, что не проводили собственного расследования, но подозрений в адрес создателей антивируса оказалось достаточно, чтобы снять продукт с продажи.
В течение ближайших 45 дней клиенты Best Buy могут обменять продукцию «Лаборатории Касперского» на аналогичные антивирусы. В российской компании отметили, что сотрудничество с Best Buy действительно приостановлено, но не исключено, что в дальнейшем популярный антивирус вернется на полки этой сети магазинов.
Best Buy продавала антивирусы трех брендов, в том числе «Лаборатории Касперского». «Антивирус Касперского» продается в Best Buy на протяжении более чем десятилетия, но он не ставится по умолчанию на компьютеры, которые продает ритейлер. Это дополнительный продукт, который можно купить и установить самостоятельно (англ. яз.).