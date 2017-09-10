Крупнейший продавец электроники в США перестал продавать «Антивирус Касперского»

Крупнейшая американская сеть магазинов потребительской электроники Best Buy объявила о снятии с продаж «Антивируса Касперского». Это решение было принято в связи с подозрениями о связях «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.

В Best Buy отмечают, что не проводили собственного расследования, но подозрений в адрес создателей антивируса оказалось достаточно, чтобы снять продукт с продажи.

В течение ближайших 45 дней клиенты Best Buy могут обменять продукцию «Лаборатории Касперского» на аналогичные антивирусы. В российской компании отметили, что сотрудничество с Best Buy действительно приостановлено, но не исключено, что в дальнейшем популярный антивирус вернется на полки этой сети магазинов.