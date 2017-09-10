Крупнейший продавец электроники в США перестал продавать «Антивирус Касперского»

The Star Tribune
10:39, 10 сентября 2017
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Крупнейшая американская сеть магазинов потребительской электроники Best Buy объявила о снятии с продаж «Антивируса Касперского». Это решение было принято в связи с подозрениями о связях «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.

В Best Buy отмечают, что не проводили собственного расследования, но подозрений в адрес создателей антивируса оказалось достаточно, чтобы снять продукт с продажи.

В течение ближайших 45 дней клиенты Best Buy могут обменять продукцию «Лаборатории Касперского» на аналогичные антивирусы. В российской компании отметили, что сотрудничество с Best Buy действительно приостановлено, но не исключено, что в дальнейшем популярный антивирус вернется на полки этой сети магазинов.

Best Buy продавала антивирусы трех брендов, в том числе «Лаборатории Касперского». «Антивирус Касперского» продается в Best Buy на протяжении более чем десятилетия, но он не ставится по умолчанию на компьютеры, которые продает ритейлер. Это дополнительный продукт, который можно купить и установить самостоятельно (англ. яз.).

The Star Tribune
В июле 2017 года правительство США запретило закупать продукцию «Лаборатории Касперского» для государственных нужд из соображений безопасности. Американские спецслужбы предполагают, что антивирусная компания может сотрудничать с Кремлем, хотя в «Касперском» эти подозрения отвергают.
«Антивирус Касперского» — одна из самых популярных в мире программ для защиты от киберугроз. Продукцией компании пользуются более 400 миллионов человек. Среди клиентов «Касперского» есть и государственные структуры в США, для которых российская компания работала под заказ.

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