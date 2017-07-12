США запрещают «Лабораторию Касперского» из-за связей с ФСБ. Что происходит?

Американское правительство ввело ограничения на закупку продуктов «Лаборатории Касперского», сославшись на меры безопасности. Этому предшествовало широкое обсуждение возможных связей компании с российской Федеральной службой безопасности. «Касперскому» не помогло даже предложение передать властям США исходный код своих программ.

12 июля правительство США убрало «Лабораторию Касперского» из централизованной системы госзакупок. До сих пор компания была одним из поставщиков, которые имели общий (крупный, выгодный и долгосрочный) договор со всеми правительственными структурами. Новые соглашения «Касперскому» придется заключать с каждым ведомством отдельно. Формальная причина: после «пристального изучения» власти США решили, что «для обеспечения целостности и безопасности правительственных систем и сетей» соглашение с «Касперским» надо расторгнуть . В сенате обсуждают полный запрет на использование продуктов «Касперского» в Минобороны США.

Для «Касперского» это может означать потерю многих клиентов. Разработчик антивируса не просто в Соединенных Штатах, он за годы работы в Америке выработал особые отношения с правительством. У фирмы есть отдельное подразделение , которое разрабатывает программы исключительно для американских правительственных структур . Антивирус установлен на компьютерах Федерального бюро тюрем и во многих системах местных управлений американских штатов.

Компанию подозревают в тесных связях с российскими спецслужбами. В июне 2017 года американских сотрудников «Лаборатории Касперского» опрашивало ФБР. Вопросы касались, в частности, того, «насколько американское подразделение отчитывается перед Москвой». Затем вышло расследование Bloomberg, в котором утверждается, что компания не просто исполняет запросы от Федеральной службы безопасности, но помогает в спецоперациях и разрабатывает особые программы для противодействия хакерам .

Намеки о связях «Лаборатории Касперского» с ФСБ возникают не впервые. Тот же Bloomberg раньше уже писал, что основатель компании Евгений Касперский, окончивший Высшую школу КГБ, регулярно ходит в баню с российскими разведчиками. Когда в 2011 году сына Касперского похитили и потребовали выкуп, он, как выяснили СМИ, обратился к знакомым в ФСБ, которые обеспечили освобождение без единого выстрела.

«Лаборатория Касперского» отвергает все обвинения и готова выдать исходный код для проверки. Компания подробно ответила на все претензии из расследования Bloomberg. Некоторые из них действительно выглядят натянутыми: например, срочную службу одного из сотрудников в погранвойсках журналисты приравняли к работе на КГБ. Незадолго до публикации материала Евгений Касперский предложил раскрыть исходный код, «если это нужно США» . Он также признал, что все взаимодействие с ФБР теперь сведено на нет.