Bloomberg сообщил о секретном проекте «Лаборатории Касперского» для ФСБ. Компания это опровергает

«Лаборатория Касперского» разрабатывала по заказу ФСБ систему защиты от DDoS-атак, способную не только отражать атаки, но и отслеживать местоположение хакеров. Об этом пишет издание Bloomberg Businessweek.

Публикация основывается на переписке сотрудников «Лаборатории Касперского», в том числе ее руководителя Евгения Касперского. Издание отмечает, что аутентичность писем 2009 года подтвердили в компании.

Как говорится в публикации, «Лаборатория Касперского» не просто разработала систему отражения атак для ФСБ, но и помогала им находить хакеров, а сотрудники фирмы участвовали в рейдах против взломщиков. Одним из участников рейдов был Руслан Стоянов, который сейчас арестован по делу о госизмене.

Проект возглавлял Игорь Чекунов, который раньше служил в КГБ, отмечает Bloomberg Businessweek.

В официальном заявлении «Лаборатории Касперского» говорится, что компания сотрудничает с ФСБ, но никогда не разрабатывала по ее заказу систему защиты от DDoS-атак с расширенными возможностями. Там признали, что ее сотрудники могли участвовать в рейдах для поиска доказательств на компьютерах подозреваемых.

Про Чекунова в «Лаборатории» заявили, что его нельзя называть бывшим сотрудником КГБ, поскольку его связь с советским ведомством ограничивается службой на границе по призыву. Аутентичность писем компания не подтверждала, поскольку ей их не показали, говорится в заявлении «Лаборатории».