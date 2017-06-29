Комитет Сената предложил запретить продукцию «Лаборатории Касперского» в оборонных ведомствах

Комитет Сената США по вооруженным силам предложил запретить использование продукции «Лаборатории Касперского» в американских оборонных ведомствах, сообщает Reuters.

Это связано с опасениями, что российская компания может быть подвержена влиянию правительства России, и использование ее разработок может представлять угрозу государственной безопасности. По данным Reuters, в Конгрессе и в окружении президента США Дональда Трампа существует убеждение, что продукцию «Лаборатории Касперского» не стоит использовать на объектах, критически важных для инфраструктуры и безопасности страны.

Предложение комитета должно получить одобрение двух палат Конгресса и попасть на подписание к президенту.