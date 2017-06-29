Комитет Сената предложил запретить продукцию «Лаборатории Касперского» в оборонных ведомствах
Комитет Сената США по вооруженным силам предложил запретить использование продукции «Лаборатории Касперского» в американских оборонных ведомствах, сообщает Reuters.
Это связано с опасениями, что российская компания может быть подвержена влиянию правительства России, и использование ее разработок может представлять угрозу государственной безопасности. По данным Reuters, в Конгрессе и в окружении президента США Дональда Трампа существует убеждение, что продукцию «Лаборатории Касперского» не стоит использовать на объектах, критически важных для инфраструктуры и безопасности страны.
Предложение комитета должно получить одобрение двух палат Конгресса и попасть на подписание к президенту.
Американские спецслужбы в настоящее время ведут проверку программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Ранее стало известно, что ФБР начала опрос сотрудников «Лаборатории», работающих в США.
«Лаборатория Касперского» — один из ведущих производителей антивирусного программного обеспечения в мире. Российская компания неоднократно отрицала, что каким-либо образом сотрудничает с российскими спецслужбами.
В Сенате США в настоящее время проходят слушания по вопросу предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс в Соединенных Штатах, и, в частности, взлома переписки лидеров Демократической партии незадолго до выборов президента США. Спецслужбы утверждают, что взлом был осуществлен по заказу Кремля.