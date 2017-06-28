Агенты ФБР опросили сотрудников американской «Лаборатории Касперского»

Агенты Федерального бюро расследований США 27 июня пришли домой к нескольким сотрудникам американского подразделения «Лаборатории Касперского» и задали им вопросы о деятельности компании. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Вопросы касались, в частности, того, «насколько американское подразделение отчитывается перед Москвой». Агенты заявили сотрудникам «Касперского», что у них «нет никаких неприятностей».

Визит был частью расследования в области контрразведки. Связан ли он с расследованием российского вмешательства в ход выборов в США, NBC News выяснить не удалось.