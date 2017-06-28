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Агенты ФБР опросили сотрудников американской «Лаборатории Касперского»

NBC News
17:31, 28 июня 2017
Требует подтверждения

Агенты Федерального бюро расследований США 27 июня пришли домой к нескольким сотрудникам американского подразделения «Лаборатории Касперского» и задали им вопросы о деятельности компании. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Вопросы касались, в частности, того, «насколько американское подразделение отчитывается перед Москвой». Агенты заявили сотрудникам «Касперского», что у них «нет никаких неприятностей».

Визит был частью расследования в области контрразведки. Связан ли он с расследованием российского вмешательства в ход выборов в США, NBC News выяснить не удалось.

Действуя согласно классической тактике ФБР, агенты пришли домой к сотрудникам в конце рабочего дня в разных населенных пунктах на восточном и западном побережьях, говорят источники (англ. яз.).

NBC News
В мае 2017 года глава Агентства национальной безопасности США Майк Роджерс заявил в Сенате, что спецслужбы изучают использование продуктов «Лаборатории Касперского» американским правительством. Ранее СМИ сообщали, что власти США обеспокоены возможным использованием этих продуктов российскими спецслужбами.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что компания «не связана ни с каким правительством» и никогда не помогала никаким правительствам в области кибершпионажа.
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