Агенты ФБР опросили сотрудников американской «Лаборатории Касперского»
Агенты Федерального бюро расследований США 27 июня пришли домой к нескольким сотрудникам американского подразделения «Лаборатории Касперского» и задали им вопросы о деятельности компании. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Вопросы касались, в частности, того, «насколько американское подразделение отчитывается перед Москвой». Агенты заявили сотрудникам «Касперского», что у них «нет никаких неприятностей».
Визит был частью расследования в области контрразведки. Связан ли он с расследованием российского вмешательства в ход выборов в США, NBC News выяснить не удалось.
Действуя согласно классической тактике ФБР, агенты пришли домой к сотрудникам в конце рабочего дня в разных населенных пунктах на восточном и западном побережьях, говорят источники (англ. яз.).