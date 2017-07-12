США ограничили использование программ «Лаборатории Касперского» в госорганах

Reuters
05:50, 12 июля 2017
Надежный источник

Белый дом ввел ограничения на использование продукции российской «Лаборатории Касперского» в государственных ведомствах США. Изменения внесены в список утвержденных поставщиков программного обеспечения для закупок через Администрацию по общим услугам.

Теперь продукты «Лаборатории Касперского» нельзя будет централизованно закупать для нужд подразделений информационных технологий и для цифровой обработки фотографий.

Решение, как заявили в администрации, связано с необходимостью «обеспечить целостность и безопасность систем и сетей правительства США».

Как отмечает Reuters, ведомства все еще могут закупать продукты российской компании в обход Администрации по общим услугам.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что пока не получили уведомление от властей США, но напомнили, что компания «никогда не помогала и не будет помогать какому-либо правительству заниматься кибершпионажем».

Ограничения против «Лаборатории Касперского» были введены на следующий день после публикации расследования Bloomberg. Журналисты выяснили, что российская компания разработала для ФСБ систему отражения и отслеживания DDoS-атак, а также принимала участие в спецоперациях российских спецслужб.
В самой фирме признали, что сотрудничают с ФСБ, в том числе помогают в спецоперациях. Утверждения о разработке системы отслеживания DDoS-атак в «Лаборатории Касперского» отвергли.
В июне комитет Сената США одобрил законопроект, который полностью запретит использование продуктов «Лаборатории Касперского» в Минобороны.
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