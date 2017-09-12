«Лаборатория Касперского» закроет подразделение в США, отвечавшее за сотрудничество с госорганами

«Лаборатория Касперского» закрывает в США свое подразделение Kaspersky Government Security Solutions Inc (KGSS), занимавшееся сотрудничеством с американскими правительственными структурами. Об этом сообщили The Bell два источника, близких к компании.

В Kaspersky Government Security Solutions Inc, созданной в 2014 году, работают 10 человек, все они граждане США.

Подразделение, находящееся в Вашингтоне, было создано для контактов с правительственными структурами, которые в настоящий момент «Лаборатории Касперского» фактически запрещены, пояснил источник The Bell причину, по которой планируется закрыть KGSS.

Антон Шингарев, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с госорганами, сообщил The Bell, что в KGSS «планируется реорганизация». «Мы сейчас думаем, что с ним делать, поскольку перспективы довольно туманные», — сказал он, уклонившись от ответа на вопрос, будет ли это подразделение закрыто.