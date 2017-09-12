«Лаборатория Касперского» закроет подразделение в США, отвечавшее за сотрудничество с госорганами

The Bell
07:56, 12 сентября 2017
Требует подтверждения

«Лаборатория Касперского»  закрывает в США свое подразделение Kaspersky Government Security Solutions Inc (KGSS), занимавшееся сотрудничеством с американскими правительственными структурами. Об этом сообщили The Bell два источника, близких к компании.

В Kaspersky Government Security Solutions Inc, созданной в 2014 году, работают 10 человек, все они граждане США.

Подразделение, находящееся в Вашингтоне, было создано для контактов с правительственными структурами, которые в настоящий момент «Лаборатории Касперского» фактически запрещены, пояснил источник The Bell причину, по которой планируется закрыть KGSS.

Антон Шингарев, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с госорганами, сообщил The Bell, что в KGSS «планируется реорганизация». «Мы сейчас думаем, что с ним делать, поскольку перспективы довольно туманные», — сказал он, уклонившись от ответа на вопрос, будет ли это подразделение закрыто.

В июле 2017 года власти США запретили закупать продукцию «Лаборатории Касперского» для государственных нужд из соображений безопасности. Американские спецслужбы предполагают, что компания, занимающаяся антивирусным ПО, может сотрудничать с Кремлем. В «Лаборатории Касперского» эти подозрения категорически отвергают.
10 сентября стало известно, что от продукции «Лаборатории Касперского» отказались не только американские госструктуры, но и крупнейшая в США сеть магазинов потребительской электроники Best Buy.
«Лаборатория Касперского» — один из ведущих производителей антивирусного программного обеспечения в мире.  Продукцией компании, по ее данным, пользуются более 400 миллионов человек в разных странах мира.

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