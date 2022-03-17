На дверях квартир активистов и журналистов оставили надписи с буквой Z

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Буквы Z и надписи белой краской появились на входных дверях в квартиры активистов и журналистов, обратила внимание Sota.

Так, на двери квартиры автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова неизвестные написали «Не пре (о)давай Родину, Дима» и нарисовали три буквы Z.

Похожие надписи появились на дверях квартир активистки Ольги Мисик, журналистки Sota Анны Лойко, а также одной из сторонниц движения «Социалистическая альтернатива». По словам соседки последней, надпись оставили трое молодых людей. В самом движении считают, что это были правые активисты, действовавшие по указу сотрудника центра «Э».

С начала российского вторжения в Украину буквы Z и V стали практически официальной символикой «спецоперации». Изначально их заметили на российской военной технике, а затем власти и пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине.

Что означают эти буквы и откуда они взялись

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Что означают эти буквы и откуда они взялись

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

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