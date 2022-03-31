Анна Нетребко осудила войну с Украиной. Новосибирский театр оперы и балета отменил ее выступление

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Новосибирский государственный академический театр оперы и балета объявил, что отменит запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко из-за ее позиции о российском вторжении в Украину. Заявление театра приводит РИА Новости.

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта», — заявили в театре. Там добавили, что Россия «богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».

30 марта Анна Нетребко опубликовала в фейсбуке заявление, в котором осудила войну в Украине. «Мои мысли — с жертвами этой войны и их семьями», — сказала певица. Она подчеркнула, что не состоит в партиях, не является союзницей руководства России, а за всю жизнь встречалась с Владимиром Путиным несколько раз по официальным поводам.

«В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. — говорила Нетребко. — Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству».

Из-за вторжения России в Украину работу с Анной Нетребко прекратила Баварская опера, а нью-йоркская «Метрополитен-опера» отменила ее выступления. После этого представитель Нетребко заявил, что она решила взять паузу и не выступать. 30 марта Нетребко объявила, что возобновит выступления в конце мая, преимущественно в Европе.

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