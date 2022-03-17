Россия (пока) избежала дефолта по госдолгу. Минфин провел первый платеж после заморозки части резервов

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Платежное поручение Минфина России о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам российских еврооблигаций исполнено. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правительство России сообщило, что выплата проведена в валюте. Как отмечает The Bell, платеж означает, что дефолта по этим обязательствам не произошло.

Минфин пообещал отдельно сообщить о результатах зачисления средств платежному агенту (Citibank, N.A., London Branch).

Поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на 16 марта, было направлено иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта. Это был первый платеж России по ее внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов из-за санкций, отмечает РИА Новости.

Если зарубежные банки не смогут принять этот платеж в иностранной валюте из-за заморозки международных резервов России, выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях, говорил ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов. 15 марта международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что будет считать дефолтом купонные выплаты по евробондам в рублях.

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Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после того, как США, Евросоюз и другие страны заморозили часть международных резервов РФ в рамках санкций из-за войны в Украине. По оценкам Минфина РФ, в связи с ограничениями Россия не может использовать почти половину своих резервов — порядка 300 миллиардов долларов.

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