Антивоенный комитет России запустил программу помощи российским эмигрантам
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Антивоенный комитет России анонсировал проект «Ковчег» — это группа поддержки россиян, покинувших страну из-за войны с Украиной.
В рамках программы волонтеры будут давать бесплатные консультации беженцам из России, «осуждающим военную агрессию против Украины и не видящим для себя возможностей жить в путинской России».
В частности, они ответят на общие юридические вопросы, проконсультируют по поводу получения документов на проживание, открытия банковских счетов и виз, а также познакомят с другими эмигрантами.
Тем, кто переезжает в Ереван или Стамбул, в «Ковчеге» готовы предоставить на первое время жилье в квартирах и домах совместного проживания.
Консультацию можно получить через специальный бот в телеграме, а через другой бот службы поддержки можно записаться в волонтеры или предоставить жилье эмигрантам. На сайте Антивоенного комитета России можно также оформить донат для поддержки эмигрантов, покинувших Россию из-за антивоенной позиции.
Антивоенный комитет России создали оппозиционные и общественные деятели, находящиеся в эмиграции. Организацию учредили бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.