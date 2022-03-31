В Москве сорвали кинофестиваль «Артдокфест». Режиссера Виталия Манского облили краской у входа в кинотеатр «Октябрь»

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Президента фестиваля документального кино «Артдокфест», режиссера Виталия Манского облили краской у московского кинотеатра «Октябрь», где должно было пройти открытие кинофестиваля. Об этом сообщили «Осторожно, новости» и телеканал RTVI.

Инцидент произошел у входа в кинотеатр, в котором за полчаса до показа фильма «Жизнь Иванны Яптунэ» объявили общую эвакуацию, отмечает RTVI.

Судя по ролику телеканала, на улице Манского какое-то время преследовал мужчина с бородой и стаканчиком из-под кофе. Когда ему удалось подойти к режиссеру, он заявил, что уже «общался» с Манским год назад, и спросил, почему отменили фестиваль.

«Может, потому что сейчас не время для таких фестивалей? Я вам предлагаю провести этот фестиваль на Донбассе, там где гибнут люди восемь лет… Почему вы там ничего не делали?», — заявил он, отметив, что сам оттуда приехал. Манский промолчал и попытался отойти, тогда мужчина облил его краской.

После нападения на Манского кинотеатр оцепила полиция, пишут «Осторожно, новости». Участникам фестиваля сообщили о минировании и потребовали, чтобы они покинули место.

В фейсбуке режиссер опубликовал видеообращение, где заявил, что «Артдокфест» «открылся и закрылся».

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В апреле 2021 года фестиваль «Артдокфест» сорвали в Петербурге: одну из площадок закрыли власти, вторая отказалась от показов. Кроме того, организаторы столкнулись с угрозами из-за показа картины «Тихий голос» про чеченского гея, сбежавшего в Брюссель, а в Москве на Виталия Манского напали активисты радикального прокремлевского движения SERB.

В 2022 году в конкурсную программу «Артдокфеста» вошли 19 фильмов из 13 стран. Целиком программу показали 3-8 марта в Риге. В Москве фестиваль планировали провести по сокращенной программе с 31 марта по 7 апреля. В случае отмены показов в Москве организаторы обещали предоставить купившим билеты на фестиваль бесплатный доступ к онлайн-просмотру фильмов на платформе Artdoc.media.

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