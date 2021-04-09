Активисты SERB напали на основателя «Артдокфеста» Виталия Манского. Они назвали это «обратным перформансом» в ответ на его пикет с трусами в поддержку Навального

Активисты радикального прокремлевского движения SERB 9 апреля напали на режиссера Виталия Манского, основателя фестиваля «Артдокфест». Это произошло в московском кинотеатре «Октябрь».

Как рассказали «Медузе» в пресс-службе фестиваля, группа активистов первоначального попыталась попасть в пресс-холл, а затем, когда их туда не пустили, встретилась с Манским в фойе — когда он шел из одного зала в другой. Они попросили у режиссера комментарий и, получив ответ, что он пока не может его дать, начали преследовать Манского.

По информации пресс-службы, один из активистов, у которого в руках была тряпка, взял ее с двух сторон и со спины попытался накинуть ее на режиссера. Тот увернулся. После этого активисты покинули здание. Организаторы фестиваля вызвали полицию, но она не приехала.

Манский сразу после инцидента рассказал «Дождю», что один из активистов «какой-то тканью пытался перехватить горло», но не причинил ему вреда. «Я абсолютно цел, здоров и полон сил», — добавил режиссер.

Представитель SERB Гоша Тарасевич в комментарии «Подъему» заявил, что не считает произошедшее нападением — и что это был «перформанс». По версии Тарасевича, активисты хотели узнать у режиссера, «почему он приглашает на свой фестиваль фильмы, которые льют грязь на Россию», а тот начал убегать от них и оскорблять их.

Тогда мы просто бросили ему в лицо, на голову трусы, сделали такой перформанс. Помните, он когда-то стоял на Лубянке с трусами в руках, и мы как бы бросили ему обратный перформанс. А он полез драться. Но это просто нелепо. Вот и вся ситуация. Она не стоит выеденного яйца.

Манский 22 декабря вышел к зданию ФСБ на пикет, держа в руках синие трусы — аналогичные фигурировали в разговоре Алексея Навального с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который мог участвовать в операции по отравлению политика. Режиссер был задержан, впоследствии его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Акция Манского У здания ФСБ задержали режиссера Виталия Манского. Он вышел на пикет с синими трусами в руках

Активисты SERB не впервые пришли на нынешний «Артдокфест». 7 апреля они пытались сорвать показ фильма «Дорога домой» о жителе Крыма, покинувшем полуостров после его присоединения к России. Активистам не понравилось слово «аннексированный» в анонсе фильма, поэтому они вызвали полицию.

Помимо SERB, организаторы «Артдокфеста» сталкиваются с противодействием чиновников. Им пришлось отменить фестиваль в Санкт-Петербурге после того, как Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино, обвинив организаторов в нарушении антикоронавирусных ограничений. Помимо этого, на «Артдокфесте» сняли с показа два фильма: «Тихий голос» о гее из Чечни (из-за поступивших угроз) и «Доазув/Граница» о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией (из-за отсутствия прокатного удостоверения в России).

Григорий Левченко