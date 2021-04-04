В Петербурге сорвали «Артдокфест»: одну из площадок для показа фильмов закрыли, вторая отказалась от сеансов сама Организаторы говорят, что «делали все», чтобы избежать конфликтов с властями

«Артдокфест»

Фестиваль документального кино в этом году должен был пройти с 2 по 9 апреля в Москве и с 3 по 10 апреля в Санкт-Петербурге. В Москве показы проходят в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». В Петербурге они были запланированы в Доме кино и на киностудии «Лендок». Но показы в Доме кино пришлось отменить: залы, где они были должны были проходить, опечатала полиция и Роспотребнадзор. После этого от показов фестивальных фильмов отказался и «Лендок».

Вечером 3 апреля сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля «Артдокфест» в петербургском Доме кино. В день открытия там были запланированы два киносеанса — на 18:00 и на 21:00. Сначала должны были показать фильм про режиссера Александра Расторгуева, убитого в 2018 году в Центральноафриканской Республике. Позже вечером — два документальных фильма о любви.

Перед первым сеансом в Дом кино приехали полицейские и сотрудники Роскомнадзора. Они рассказали, что прибыли по заявлению активиста (Исаева). Он сообщил, что организаторы «Артдокфеста» якобы пропагандируют «ЛГБТ-ценности» среди несовершеннолетних и нарушают антикоронавирусные ограничения, рассказала «Русской службе Би-би-си» пресс-секретарь фестиваля Ольга Комок.

По ее словам, показ проходил с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Но полицейские и сотрудники Роспотребнадзора хотели прервать сеанс, пересчитать зрителей и проверить у них паспорта. Организаторы и волонтеры фестиваля убеждали их этого не делать. В итоге представители властей вошли в зал уже после того, как закончился показ фильма, и опечатали зал. Еще один зал, где был запланирован сеанс в 21:00, тоже опечатали. Там фильмы так и не показали.

«Артдокфест»

4 апреля организаторы «Артдокфеста» заявили, что из-за закрытия залов вынуждены отменить показы фильмов в Доме кино. «Показы 4 апреля (и далее?) в Доме кино, судя по всему, отменяются. Мы будем извещать вас обо всем в ту же секунду, как сами получим сколько-нибудь внятную информацию», — сказано в группе фестиваля в фейсбуке. Возобновятся ли показы, неизвестно. Комок сказала «Русской службе Би-би-си», что залы опечатаны как минимум до 5 апреля.

После закрытия залов в Доме кино от «Артдокфеста» отказалась вторая площадка в Петербурге

Несмотря на инцидент в Доме кино, организаторы «Артдокфеста» в Петербурге надеялись проводить показы фестивальных фильмов на второй площадке — киностудии «Лендок». Вечером 4 апреля там должен был пройти показ фильма «Я здесь» о женщине, освобожденной из колонии по УДО.

При этом организаторы предполагали, что на «Лендок» тоже могут прибыть сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Они уже приходили на киностудию 3 апреля, но в тот вечер сеансов «Артдокфеста» там не было, рассказала «Открытым медиа» куратор фестиваля Людмила Липейко.

Но днем 4 апреля стало известно, что «Лендок» отказался от фильмов «Артдокфеста». «Сию секунду мы знаем, что их предупредили, что к ним обязательно придут. В данный момент на сайте „Лендока“ масса всего помимо „Артдокфеста“ в афише значится, „Артдокфест“ уже снесен. При том, что мы с „Лендоком“ в прекраснейших отношениях. <…> Мы знаем, что им позвонили. И они сейчас изобретают причину, по которой в шесть часов вечера „Лендок“ будет закрыт», — сказала «Дождю» пресс-секретарь фестиваля Ольга Комок.

Куратор фестиваля Людмила Липейко заявила «Открытым медиа», что в «Лендок» звонили из городской администрации Петербурга и предупредили о приходе Роспотребнадзора. «То ли из комитета культуры звонок был, то ли еще откуда», — сказала Липейко. Сам «Лендок» заявил, что отменяет показы «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

Несмотря на отмену показов, вечером 4 апреля в «Лендок» все равно пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, сообщила «Русская служба Би-би-си». Один из сотрудников полиции пояснил, что к ним поступило заявление о том, что здесь нарушаются антикоронавирусные ограничения. Заявление подал некий гражданин, чье имя сотрудник полиции не назвал. Вскоре он, его коллеги и сотрудники Роспотребнадзора уехали из кинотеатра.

Организаторы фестиваля заявили, что «делали все, чтобы избежать конфликтов с городскими властями»

3 апреля, после срыва показов в Доме кино, координатор фестиваля Тамара Ларина выразила мнение, что давление на организаторов «Артдокфеста» связано с неприязнью «конкретных, видимо, лиц во власти». «В этом году „Артдокфест“ наиболее аполитичен. В былые годы мы были более дерзкими и показывали фильмы более жесткие, за что можно было бы придраться. Я думаю, что просто была команда „фас“, от кого — я не знаю», — сказала она «Русской службе Би-би-си».

Ларина добавила, что на этапе подготовки фестиваля от информационного партнерства отказался телеканал «Санкт-Петербург», который принадлежит администрации города. В декабре канал возглавил Александр Малькевич, связанный с провластным бизнесменом Евгением Пригожиным и попавший под санкции США по обвинению во вмешательстве в американские выборы.

В заявлении на сайте «Артдокфеста» отмечено, что в декабре 2020 года Роспотребнадзор закрыл петербургский кинотеатр «Англетер», где должны были пройти показы «Артдокфеста». Также у организаторов фестиваля, по их словам, «не сложились отношения» еще с несколькими площадками, «которые предпочли не идти на риск и не пускать к себе „Артдокфест“».

Поэтому руководство фестиваля, учитывая все возможные проблемы, делало все, чтобы избежать конфликтов с городскими властями, вплоть до отзыва из программы остро-политической картины «Котлован» Андрея Грязева. Тщательно готовились и соблюдать санитарно-эпидемиологические установки. Однако, как выяснилось, все эти предосторожности оказались тщетными.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», 5 апреля организаторы «Артдокфеста» намерены провести переговоры с руководством «Лендока» о возобновлении фестиваля. В случае отказа они не исключают обращения в суд. Будет ли фестиваль искать другие площадки в городе, пока неизвестно.

Показы «Артдокфеста» в Москве пока проходят без проблем. Хотя раньше организаторы фестиваля сталкивались с проблемами и там. В частности, в декабре 2017 года на фестивале в Москве активисты прокремлевского движения SERB сорвали показ фильма Беаты Бубенец «Полет пули» о бойцах украинского добровольческого батальона «Айдар».

Обновлено. Организаторы «Артдокфеста» сообщили «Новой газете», что в Москве мужчина, который представился Сулиманом, угрожал им из-за показа картины «Тихий голос» про чеченского гея, вынужденного бежать в Брюссель. «В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия», — передали слова мужчины организаторы.

Ольга Корелина