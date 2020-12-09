В Петербурге закрыли кинотеатр «Англетер» перед началом показов фестиваля «Артдокфест»

Управление Роспотребнадзора по Петербургу закрыло кинотеатр «Англетер», где должны были пройти показы в рамках международного фестиваля документального кино «Артдокфест». Президент фестиваля Виталий Манский опубликовал в фейсбуке фотографии опечатанных дверей кинотеатра.

По неподтвержденной информации «Фонтанки», «Англетер» закрыли после того, как в кинотеатре провели частную вечеринку. Манский сообщил, что кинотеатр закрыли из-за «несоблюдения пандемийных обстоятельств». Он надеется, что это не связано с фестивалем.

8 декабря в кинотеатре в Петербурге планировали показать литовский фильм «Прыжок», а 9 декабря — фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР.

В этом году «Артдокфест» решили провести в сокращенном виде из-за пандемии коронавирусной инфекции. Большинство показов прошло в Москве, часть намечалась в Петербурге. В конкурсную программу включили 11 фильмов вместо 21; кроме того, «Горбачев.Рай» показали как фильм открытия «Артдокфеста», а «Прыжок» планируют показать 10 декабря на закрытии фестиваля. Все основные показы и мероприятия «Артдокфеста» в России перенесли на 2-9 апреля 2021 года.

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