В Петербурге Роспотребнадзор опечатал кинозалы на открытии фестиваля «Артдокфест»

Сотрудники МВД и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино в Петербурге. Представители власти опечатали кинозалы, где должны были пройти показы, сообщается в фейсбуке фестиваля.

«Открытие „Артдокфеста“ в Доме кино пытается сорвать проверка по заявлению небезызвестного (Исаева)», — сообщили в фейсбуке фестиваля. Представители власти решили проверить, как на фестивале соблюдают антикоронавирусные ограничения, сообщает «Дождь» со ссылкой на организаторов «Артдокфеста».

Прежде чем опечатать помещения Дома кино, полицейские и представители Роспотребнадзора пытались зайти в зал перед началом фильма-открытия фестиваля — картины «Расторгуев» о погибшем режиссере Александре Расторгуеве. Сотрудники фестиваля отказались их пустить внутрь, поскольку в тот момент в зале проходила минута молчания.

«Артдокфест» в Петербурге намечен на 3-10 апреля в Доме кино и «Лендоке». В программе фестиваля — 36 фильмов.

В декабре 2020 года в Петербурге закрыли кинотеатр «Англетер» перед началом показов фестиваля «Артдокфест».