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«У каждого человека есть великая история»
Премьера трейлера документального фильма «Расторгуев» — о режиссере Александре Расторгуеве, убитом в ЦАР
4 минуты
09:57, 15 марта 2021
2 апреля в Москве и 3 апреля в Санкт-Петербурге на открытии фестиваля «Артдокфест» пройдет премьера фильма Евгении Останиной «Расторгуев». Картина посвящена режиссеру Александру Расторгуеву, который
был убит
вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко в 2018 году в ЦАР — там они снимали документальный фильм о наемниках из ЧВК Вагнера. Убийство до сих пор не раскрыто. Следственный комитет
заявлял
, что жители ЦАР убили журналистов, чтобы ограбить. Родственники и коллеги погибших журналистов с этой версией
не согласны
. Автор фильма «Расторгуев» Евгения Останина — вдова режиссера. В фильм вошли его интервью, а также фрагменты его картины «Родина» 1998 года и кадры со съемок театрально-кинематографического проекта, который Расторгуев делал с Петром Верзиловым по тексту «Медиазоны» «Обвиняемый без головы» (этот проект не был доснят). «Медуза» представляет трейлер картины.
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