СК: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко в ЦАР с целью ограбления. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — заявил Краснов.

В январе 2019 года СК уже сообщал, что предполагаемые убийцы российских журналистов остановили их машину и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. По версии СК, россияне отказались и оказали попытку сопротивления, после чего их расстреляли.

заявлял, что версия об убийстве российских журналистов с целью ограбления не соответствует действительности и была придумана сотрудниками структур бизнесмена . Центр «Досье» отмечал, что у журналистов пропала не вся техника, а преступление, скорее всего, было заранее спланированным.

СК называл версию Центра «Досье» попыткой «оправдать просчеты» при подготовке поездки россиян в ЦАР.