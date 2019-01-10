За погибшими в ЦАР журналистами следил местный жандарм. Он созванивался с их водителем и людьми Евгения Пригожина
За погибшими в Центральной Африке Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко перед их гибелью следил местный жандарм Эммануэль Котофио, который находился на связи с их водителем и россиянином, предположительно связанным с ЧВК «Вагнер» и структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом пишут «Дождь» и «Новая газета» со ссылкой на материалы расследования центра «Досье».
Как выяснили журналисты, водитель погибших россиян Бьенвеню Дувокама 47 раз за 28-30 июля 2018 года звонил на номер Эммануэля Котофио, который, как следует из данных биллинга, при этом находился неподалеку. Сам Дувокама, по официальной версии, единственный выживший в результате нападения на машину с россиянами, также раньше был сотрудником жандармерии, утверждает «Досье».
Жандарм Котофио был в автомобиле, который проехал через блокпост в городе Сибю вечером 30 июля — за 20 минут до машины с россиянами и незадолго до их гибели. Об этом «Досье» рассказал военный, дежуривший на этом КПП. Котофио сопровождали четыре человека, включая еще одного жандарма, все они были в штатском; он якобы дал военным указание пропустить автомобиль с россиянами, сказав, что «это друзья».
«Досье» утверждает, что жандарм Котофио проходил подготовку в Судане под руководством российских инструкторов.
По данным расследователей, и до, и после убийства россиян жандарм Котофио постоянно связывался по телефону с россиянином Александром Сотовым — предполагаемым сотрудником ЧВК «Вагнер». В документах, которые оказались в распоряжении «Досье», указан его «личный номер», формат которого, как утверждается, совпадает с форматом жетонов вагнеровских наемников. Документы подписаны Валерием Захаровым, занимающим должность советника президента ЦАР по национальной безопасности. Как писала «Фонтанка», он сотрудничал со службой безопасности структур, «работающих в интересах» Евгения Пригожина. Сотов, по данным «Досье», летом 2018 года около сотни раз говорил по телефону как с Захаровым, так и с Котофио.
Еще один вывод центра «Досье» касается «фиксера Мартина», который, как считалось, должен был помогать Джемалю, Расторгуеву и Радченко в командировке в ЦАР — именно он посоветовал им водителя Бьенвеню Дувокаму. Расследователи полагают, что этого человека не существовало. Номер телефона, по которому погибшие связывались с «Мартином», был зарегистрирован на вымышленное женское немецкое имя. Сам аппарат, по данным биллинга, все время находился в столице ЦАР Банги, хотя «Мартин» утверждал, что находится в другом городе.
Контакты «Мартина» россиянам передал журналист Кирилл Романовский из РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным. Романовский, как пишет «Дождь», упоминал разные версии своего знакомства с «Мартином», и ни одну из них центр «Досье» подтвердить не смог. Расследователи также утверждают, что Романовский — вероятно, в мае 2018 года — ездил в ЦАР и там контактировал со структурами Евгения Пригожина, однако публично об этой поездке не упоминал.