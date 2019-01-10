За погибшими в ЦАР журналистами следил местный жандарм. Он созванивался с их водителем и людьми Евгения Пригожина

Жандарм Эммануэль Котофио. «Досье» утверждает, что он следил за погибшими в ЦАР россиянами и связывался с людьми из ЧВК «Вагнер» Страница Эммануэля Котофио в Facebook

За в Центральной Африке Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко перед их гибелью следил местный жандарм Эммануэль Котофио, который находился на связи с их водителем и россиянином, предположительно связанным с ЧВК «Вагнер» и структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом пишут «Дождь» и «Новая газета» со ссылкой на материалы расследования .

Как выяснили журналисты, водитель погибших россиян Бьенвеню Дувокама 47 раз за 2018 года звонил на номер Эммануэля Котофио, который, как следует из данных биллинга, при этом находился неподалеку. Сам Дувокама, по официальной версии, единственный выживший в результате нападения на машину с россиянами, также раньше был сотрудником жандармерии, утверждает «Досье».

Жандарм Котофио был в автомобиле, который проехал через блокпост в городе Сибю вечером 30 июля — за 20 минут до машины с россиянами и незадолго до их гибели. Об этом «Досье» рассказал военный, дежуривший на этом КПП. Котофио сопровождали четыре человека, включая еще одного жандарма, все они были в штатском; он якобы дал военным указание пропустить автомобиль с россиянами, сказав, что «это друзья».

«Досье» утверждает, что жандарм Котофио проходил подготовку в Судане под руководством российских инструкторов.

По данным расследователей, и до, и после убийства россиян жандарм Котофио постоянно связывался по телефону с россиянином Александром Сотовым — предполагаемым сотрудником . В документах, которые оказались в распоряжении «Досье», указан его «личный номер», формат которого, как утверждается, совпадает с форматом жетонов вагнеровских наемников. Документы подписаны Валерием Захаровым, занимающим должность советника президента ЦАР по национальной безопасности. Как писала «Фонтанка», он сотрудничал со службой безопасности структур, «работающих в интересах» Евгения Пригожина. Сотов, по данным «Досье», летом 2018 года около сотни раз говорил по телефону как с Захаровым, так и с Котофио.

Еще один вывод центра «Досье» касается «фиксера Мартина», который, как считалось, должен был помогать Джемалю, Расторгуеву и Радченко в командировке в ЦАР — именно он посоветовал им водителя Бьенвеню Дувокаму. Расследователи полагают, что этого человека не существовало. Номер телефона, по которому погибшие связывались с «Мартином», был зарегистрирован на женское немецкое имя. Сам аппарат, по данным биллинга, все время находился в столице ЦАР Банги, хотя «Мартин» утверждал, что находится в другом городе.

Контакты «Мартина» россиянам передал журналист Кирилл Романовский из РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным. Романовский, как пишет «Дождь», упоминал разные версии своего знакомства с «Мартином», и ни одну из них центр «Досье» подтвердить не смог. Расследователи также утверждают, что Романовский — вероятно, в мае 2018 года — ездил в ЦАР и там контактировал со структурами Евгения Пригожина, однако публично об этой поездке не упоминал.

Пересказал Виктор Давыдов