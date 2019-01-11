СК назвал независимое расследование гибели журналистов в ЦАР попыткой «оправдать просчеты» при подготовке поездки

Следственный комитет прокомментировал опубликованные центром «Досье» результаты расследования гибели российских журналистов в ЦАР.

В частности, СК утверждает, что водитель журналистов никак не был связан с жандармерией. В расследовании центра «Досье» говорилось, что водитель ранее служил в жандармерии, а во время поездки российских журналистов в ЦАР постоянно находился на связи с действующим жандармом Эммануэлем Котофио.

В свою очередь, следует из материалов расследования, Котофио поддерживал постоянную связь с россиянином, предположительно связанным с ЧВК «Вагнер» и структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

Следственный комитет также заявил, что цель подобных расследований — «оправдать собственные просчеты , предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных».

Убитые в ЦАР российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали над документальным фильмом о наемниках из ЧВК «Вагнер», связанной, как предполагается с бизнесменом Евгением Пригожиным.

После выхода расследования центра «Досье» РИА ФАН («Федеральное агентство новостей»), которое также связывают с Пригожиным, обратилось к СК с открытым письмом с просьбой проверить достоверность опубликованных материалов. Авторов расследования в письме называют «мошенниками».