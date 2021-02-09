Родственники российских журналистов, убитых в ЦАР, попросили не ставить им памятник на деньги Пригожина

Родственники журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, которых убили в 2018 году в Центральноафриканской республике, попросили не устанавливать памятник на месте их гибели на деньги бизнесмена .

Как сообщает «Дождь», родственники журналистов направили письмо со своей просьбой в адрес президента России Владимира Путина, президента ЦАР Форстен-Арканжа Туадеры и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Родственники убитых журналистов назвали предложение Пригожина установить памятник «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких».

У нас имеются обоснованные опасения, что на следствие оказывают влияние те же лица, что принимали участие в убийстве, а следователи обеих стран не решаются расследовать преступление, возможные фигуранты которого прячутся за спины политиков. Именно этим обстоятельством мы объясняем медлительное и малорезультативное расследование преступления и в России, и в ЦАР, и отсутствие какого-либо сотрудничества по делу со следователями Германии.

Авторы письма добавили, что до тех пор, пока убийц журналистов не осудят, «памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину».

В январе Евгений Пригожин предложил властям ЦАР установить за свой счет памятник на месте гибели российских журналистов.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля 2018 года. Они приехали в страну для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК Вагнера для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

Следственный комитет заявлял, что жители ЦАР убили российских журналистов с целью ограбления. Центр «Досье» Михаила Ходорковского заявил, что эта версия не соответствует действительности. По его данным, ее придумали сотрудники структур Пригожина, а нападение на россиян заранее спланировали.