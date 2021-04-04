«Артдокфест» отменил показы в петербургском Доме кино. Накануне туда на открытие фестиваля пришла полиция и Роспотребнадзор

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» отменили показы фильмов, которые должны были пройти в Доме кино в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе фестиваля в фейсбуке.

Накануне в Доме кино в Петербурге проходило открытие «Артдокфеста». На него пришли сотрудники МВД и Роспотребнадзора и опечатали залы, где должны были проходить показы.

«Сейчас два зала Дома кино, в которых должен был проходить наш фестиваль, опечатаны Роспотребнадзором. Остальные работают штатно. <…> Показы 4 апреля (и далее?) в Доме кино, судя по всему, отменяются. Мы будем извещать вас обо всем в ту же секунду, как сами получим сколько-нибудь внятную информацию», — сказано в группе «Артдокфеста».

Вечером 4 апреля организаторы фестиваля собираются провести показ в петербургской киностудии «Лендок». Они опасаются, что туда могут прийти представители Роспотребнадзора и полиции, пишут «Открытые медиа». Куратор фестиваля Людмила Липейко рассказала изданию, что сотрудники надзорного ведомства уже приходили в «Лендок» 3 апреля, но сеанса там не было.

По словам Липейко, в Москве показы фестиваля проходят по плану. «Там все тихо по сравнению с нами», — сказала куратор.

Обновлено. «Лендок» снял с афиши фильмы «Артдокфеста». Киностудия заявила, что решила отменить показы «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

Представители Роспотребнадзора и МВД, которые 3 апреля пришли на открытие «Артдокфеста в Дом кино, заявили, что проверяют, как на фестивале соблюдают антикоронавирусные ограничения.

Пресс-секретарь «Артдокфеста» Ольга Комок заявила, что санитарные меры на открытии фестиваля не нарушались, и отметила, что проверка была организована по заявлению .

«Артдокфест» в этом году должен пройти с 2 по 9 апреля в Москве и с 3 по 10 апреля в Санкт-Петербурге. В Москве показы проходят в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». В Петербурге они были запланированы в Доме кино и «Лендоке».