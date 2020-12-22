Перейти к материалам
новости

У здания ФСБ задержали режиссера Виталия Манского. Он вышел на пикет с синими трусами в руках

Источник: Meduza
Полиция Москвы <a href="https://www.facebook.com/1156023930/videos/10221749489263899/" target="_blank">задержала</a> режиссера Виталия Манского, который вышел к зданию ФСБ на Лубянке с одиночным пикетом в поддержку политика Алексея Навального и против ФСБ, сотрудников которой заподозрили в отравлении оппозиционера. В руках Манский держал синие трусы — похожие фигурировали в <a href="https://meduza.io/feature/2020/12/21/navalnyy-opublikoval-rolik-ya-pozvonil-svoemu-ubiytse-on-vo-vsem-priznalsya-eto-zapis-razgovora-s-sotrudnikom-fsb-v-kotorom-navalnyy-predstavilsya-pomoschnikom-patrusheva" target="_blank">разговоре</a> Навального с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который мог участвовать в операции по отравлению политика. Когда полицейские спросили, зачем тот это сделал, режиссер <a href="https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/22/v-moskve-na-akcii-v-podderzhku-navalnogo-zaderzhali-rezhissera-vitaliya" target="_blank">ответил</a>: «Чтобы чистые были». Манского увезли в ОВД «Мещанское». Через несколько часов режиссера <a href="https://www.facebook.com/askold.k/posts/10221750376766086" target="_blank">отпустили</a> из отдела полиции, забрав трусы. Полицейские составят протокол на Манского 29 декабря.
Полиция Москвы задержала режиссера Виталия Манского, который вышел к зданию ФСБ на Лубянке с одиночным пикетом в поддержку политика Алексея Навального и против ФСБ, сотрудников которой заподозрили в отравлении оппозиционера. В руках Манский держал синие трусы — похожие фигурировали в разговоре Навального с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который мог участвовать в операции по отравлению политика. Когда полицейские спросили, зачем тот это сделал, режиссер ответил: «Чтобы чистые были». Манского увезли в ОВД «Мещанское». Через несколько часов режиссера отпустили из отдела полиции, забрав трусы. Полицейские составят протокол на Манского 29 декабря.
Аскольд Куров