Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
новости
У здания ФСБ задержали режиссера Виталия Манского. Он вышел на пикет с синими трусами в руках
12:01, 22 декабря 2020
Источник: Meduza
Полиция Москвы
задержала
режиссера Виталия Манского, который вышел к зданию ФСБ на Лубянке с одиночным пикетом в поддержку политика Алексея Навального и против ФСБ, сотрудников которой заподозрили в отравлении оппозиционера. В руках Манский держал синие трусы — похожие фигурировали в
разговоре
Навального с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который мог участвовать в операции по отравлению политика. Когда полицейские спросили, зачем тот это сделал, режиссер
ответил
: «Чтобы чистые были». Манского увезли в ОВД «Мещанское». Через несколько часов режиссера
отпустили
из отдела полиции, забрав трусы. Полицейские составят протокол на Манского 29 декабря.
Аскольд Куров
Напишите нам