Сергей Ермохин / ТАСС

2 апреля

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В Москве начал работу «Артдокфест» — самый крупный фестиваль документального кино в России. Показы запланировали в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» со 2 по 9 апреля.

ДЕНЬ 3 АПРЕЛЯ

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Организаторы «Артдокфеста» получили угрозы «от радикалов» из из-за запланированного показа украинского короткометражного фильма «Родимое пятно». Об этом сообщил один из устроителей кинофестиваля, режиссер Виталий Манский. В фильме рассказывается о девушке, которая приезжает в Крым к маме, больной шизофренией. Активистов SERB возмутило, что в аннотации к фильму, составленной режиссером Марией Шевченко, есть словосочетание «оккупированный Крым». В итоге «из соображений безопастности зрителей» показ фильма перенесли на онлайн-площадку Artdoc.media.

ВЕЧЕР 3 апреля

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«Артдокфест» открылся в Петербурге. Фестиваль решили провести в Доме кино и киностудии «Лендок» с 3 по 10 апреля. На первом показе в Доме кино показали российский фильм «Расторгуев» о режиссере Александре Расторгуеве, убитом в 2018 году в Центральноафриканской Республике.

На открытие фестиваля пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Организаторы «Артдокфеста» сообщили, что на них пожаловался активист , заявивший, что на фестивале якобы пропагандируют «ЛГБТ-ценности» среди подростков и нарушают антиковидные ограничения. Полицейские пытались пройти в кинозал во время показа «Расторгуева», но организаторы их не пустили — в тот момент в зале проходила минута молчания. После показа Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, где должен был пройти «Артдокфест», объяснив это многочисленными нарушениями санитарных мер. Пресс-секретарь «Артдокфеста» Ольга Комок говорила, что на открытии фестиваля не нарушали санитарные меры.

Ночь 4 апреля

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Организаторы «Артдокфеста» сообщили, что после закрытия залов в Доме кино отменили показы фильмов, намечавшиеся на этой площадке.

День 4 апреля

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Киностудия «Лендок» сняла с афиши фильмы «Артдокфеста». Представители киностудии сообщили, что решили отменить показы «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

Вечер 4 апреля

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Полиция и Роспотребнадзор пришли в «Лендок» из-за заявления, что на площадке нарушают антикоронавирусные ограничения. Вскоре полицейские и сотрудники Роспотребнадзора уехали из киностудии.

Больше о срыве фестиваля в Петербурге

В Петербурге сорвали «Артдокфест»: одну из площадок для показа фильмов закрыли, вторая отказалась от сеансов сама Организаторы говорят, что «делали все», чтобы избежать конфликтов с властями

Больше о срыве фестиваля в Петербурге

В Петербурге сорвали «Артдокфест»: одну из площадок для показа фильмов закрыли, вторая отказалась от сеансов сама Организаторы говорят, что «делали все», чтобы избежать конфликтов с властями

Поздний вечер 4 апреля

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Организаторы «Артдокфеста» сообщили, что получили угрозы из-за предстоящего показа в рамках конкурсной программы французского фильма «Тихий голос». Фильм рассказывает о бойце ММА, который бежал из Чечни в Брюссель после того, как старший брат узнал, что он гей. С руководством фестиваля переговорил мужчина, представившийся как Сулиман, и потребовал снять фильм с показа, поскольку кинолента «нарушает права чеченцев» и задевает их менталитет, так как в Чечне «нет геев». «В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия», — заявил организаторам Сулиман.

Ночь 5 апреля

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Все билеты на два сеанса фильма «Тихий голос», намеченных на 5 апреля, «одномоментно» выкупили, заплатив с одной банковской карты, сообщил режиссер Виталий Манский.

день 5 апреля

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Фестиваль «под давлением обстоятельств» отменил премьерный показ фильма «Тихий голос», заявил Виталий Манский. Вместо этого зрителям показали фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный», получивший гран-при «Артдокфеста» в 2019 году.

О «ТИХОМ ГОЛОСЕ»

«Они приговорены быть одни» Режиссер фильма «Тихий голос» рассказывает о своем герое — бойце ММА, который бежал из Чечни из-за своей гомосексуальности

О «ТИХОМ ГОЛОСЕ»

«Они приговорены быть одни» Режиссер фильма «Тихий голос» рассказывает о своем герое — бойце ММА, который бежал из Чечни из-за своей гомосексуальности

Утро 7 апреля

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем запросе на имя директора ФСБ Александра Бортникова попросил привлечь организаторов «Артдокфеста» к ответственности по статье об экстремизме из-за фильма «Тихий голос».

Утро 7 апреля

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Виталий Манский объявил об отмене показа российского фильма «Доазув/Граница», рассказывающего о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией. Показ отменили из-за того, что у киноленты нет прокатного удостоверения в России. Если бы фильм показали, то юридическому лицу, организующему «Артдокфест», могли запретить проводить фестивали в России в течение трех лет, объяснил Манский. Показ киноленты перенесли на площадку Artdoc.media.

Вечер 7 апреля

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В Москве полицейские и активисты движения SERB пришли на «Артдокфест». Активисты прокремлевского движения вызвали полицию из-за показа белорусского фильма «Дорога домой». В аннотации киноленты на сайте фестиваля сказано, что это история 28-летнего Павла, который «переехал из Крыма в украинское село после аннексии полуострова». Активистов не устроило слово «аннексия» в описании. В кинозал ворвались около восьми «хулиганов и провокаторов», которые кричали, что фильм оскорбляет жителей Крыма, сообщила пресс-секретарь «Артдокфеста» Екатерина Визгалова. Активистов по одному вывели из зала. Визгалова отметила, что «полиция и охрана кинотеатра очень были к нам доброжелательны».

Утро 8 апреля

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«„Артдокфесту“ осталось продержаться два дня [до окончания фестиваля в Москве]. Но нам всем, в этом еще жить всю свою жизнь», — заявил Виталий Манский.

Еще об одном фильме «Артдокфеста»

«Горбачев. Рай» — фильм-портрет первого президента СССР о власти, возрасте и любви Антон Долин — о новой картине документалиста Виталия Манского

Еще об одном фильме «Артдокфеста»

«Горбачев. Рай» — фильм-портрет первого президента СССР о власти, возрасте и любви Антон Долин — о новой картине документалиста Виталия Манского

Александр Бакланов