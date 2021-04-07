Роспотребнадзор объяснил закрытие «Артдокфеста» в Санкт-Петербурге отсутствием масок у зрителей и бактерицидных облучателей в помещениях

Роспотребнадзор опечатал кинозалы Дома кино в Санкт-Петербурге, где должен был пройти фестиваль «Артдокфест», из-за многочисленных нарушений антикоронавирусных мер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что в помещениях не обеспечивалась социальная дистанция, а зрители в залах при попустительстве организаторов находились без масок.

Помимо этого, отмечает ведомство, воздух в помещении не обеззараживали с помощью бактерицидных облучателей, а на входе в залы и в санузле не было антисептиков.

В отношении организаторов, подчеркивает Роспотребнадзор, был составлен протокол по административной статье о нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологических норм.

«Артдокфест» должен был проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 10 апреля в Доме кино и в «Лендоке». Полиция и Роспотребнадзор опечатали залы Дома кино в день открытия. На следующий день «Лендок» снял с показа все фильмы фестиваля «во избежание провокаций».

Режиссер Виталий Манский, один из организаторов фестиваля, обвинил в его срыве власти Санкт-Петербурга и заявил, что планирует подать на них в суд.

В Москве «Артдокфест» проходит со 2 по 9 апреля. Организаторам пришлось снять с показа два фильма: показ картины «Тихий голос» о гее из Чечни отменили из-за угроз, а показ ленты «Доазув/Граница» о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией — из-за отсутствия у него прокатного удостоверения в России.

7 апреля полицейские пришли на показ фильма «Дорога домой» о человеке, уехавшем из Крыма после присоединения полуострова к России. Их вызвали активисты движения SERB, которым не понравилось слово «аннексированный» в анонсе фильма. Через некоторое время полицейские и активисты уехали.

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