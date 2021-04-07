Депутат Милонов пожаловался ФСБ на «Артдокфест» из-за «экстремистского» фильма о чеченском гее

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос директору ФСБ с просьбой привлечь к ответственности организаторов кинофестиваля «Артдокфест» за экстремизм. Как пишет «Коммерсант», недовольство парламентария вызвал документальный фильм «Тихий голос» из конкурсной программы фестиваля — он рассказывает о бойце ММА, бежавшем из Чечни из-за своей гомосексуальности.

«Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды», — говорится в депутатском запросе.

Милонов также утверждает, что организаторы «Артдокфеста» пользуются «щедрой финансовой поддержкой от зарубежных структур, включая зарубежные СМИ, и иностранных государств», и ранее уже не единожды показывали на фестивале фильмы с экстремистским содержанием.

«Артдокфест» проходит в Москве с 2 по 9 апреля. Также планировалось, что в эти дни фестиваль пройдет в Петербурге, однако его сорвали.

Режиссер Виталий Манский объявил, что фильм «Тихий голос» не будет показан в конкурсной программе «Артдокфеста» в Москве. Ранее организаторы сообщали, что из-за ленты им звонил с угрозами мужчина, представившийся Сулиманом, а затем все билеты на сеансы «Тихого голоса» выкупил один человек.

7 апреля организаторы «Артдокфеста» сообщили, что снимают с показа еще один фильм — «Доазув/Граница» режиссера Марьяны Калмыковой, рассказывающий о территориальном конфликте между Ингушетией и Чечней в 2018 году.