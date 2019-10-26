Главный приз «Артдокфеста» получил фильм «Бессмертный» о жизни в Апатитах

Гран-при фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» получил «Бессмертный» Ксении Охапкиной. Об этом «Медузе» сообщили организаторы фестиваля.

Фильм рассказывает о жителях города Апатиты в Мурманской области. Картина, которую снимала команда из Эстонии и Латвии, уже завоевала две награды: главный приз на Международном фестивале документального кино в Амстердаме в 2018 году и Гран-при документального конкурса в Карловых Варах в 2019-м.

Премию «Артдокфеста» за лучшую режиссуру получил создатель картины «Чистое искусство» Максим Швед. Фильм посвящен уличному художнику, который пишет картины в разных частях Минска, и работницам коммунальных служб, которые ежедневно закрашивают надписи на домах разноцветными прямоугольниками.

Специальный приз жюри получила картина «Школа соблазнения» Алины Рудницкой. Для этой работы режиссер 10 лет снимала жизнь девушек, занимавшихся на курсах соблазнения мужчин в Петербурге. Специального упоминания жюри удостоились картины «Государственные похороны» Сергея Лозницы о прощании с Иосифом Сталиным и «Даймохк» Маши Новиковой о семье чеченского танцора и хореографа Рамзана Ахмадова.