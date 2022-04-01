В Белгороде, по данным властей, украинские вертолеты обстреляли нефтебазу «Роснефти». Киев ответил, что не несет ответственности за все «просчеты» России

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МЧС РФ / AP / Scanpix / LETA

Утром 1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пожар возник на предприятии «Белгороднефтепродукт», дочерней структуры «Роснефти». По данным МЧС, сигнал о возгорании на улице Константина Заслонова поступил в 5:51 утра. На нефтебазе загорелись восемь резервуаров с дизельным топливом объемом 2000 кубометров каждый. К 12:50 пожарные потушили возгорание в половине из них. К тушению привлекли пожарный поезд, который перекачивает воду в пожарные автоцистерны.

По данным губернатора, пострадали два сотрудника нефтебазы. В МЧС и «Роснефти» при этом утверждают, что погибших и пострадавших нет. Персонал нефтебазы, а также жителей трех ближайших улиц эвакуировали до окончания тушения пожара.

Губернатор Белгородской области заявил, что пожар «произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины». По его словам, воздушные суда «зашли на территорию России на низкой высоте». Губернатор не привел другие подробности. Белгород находится примерно в 35–40 километрах от границы с Украиной. Если информация об авиаударах подтвердится, то это будет первое подобное нападение со стороны украинских сил на территории России.

Пожар после обстрела на нефтебазе в Белгороде Meduza

В разных населенных пунктах под Белгородом также сообщили об авиационных и артиллерийских ударах. Так, в поселке Северный (пять километров от Белгорода) повреждения получила типография «Константа». По данным сотрудников, вертолеты обстреляли типографию около 5:30 утра. В здании повреждены окна и техника, а на территории «лежит болванка от ракеты». Кроме того, одна ракета попала, как утверждается, в соседнее здание компании «Росэнергоучет». На территории планируют провести разминирование.

В поселке Северный повреждения получили не менее семи объектов в двух промышленных парках «Северный» и «Фабрика»: помимо производственных объектов пострадали линии электропередачи и трансформаторные подстанции. О раненых или погибших не сообщается.

Источник ТАСС утверждает, что днем 1 апреля в селе Никольское (20 километров от Белгорода) артиллерийский снаряд, «выпущенный с территории Украины», упал на территорию плодопитомника. В скорой помощи заявили, что туда выезжала бригада медработников. Пострадавших нет. Телеграм-канал «Белгород № 1» опубликовал момент падения некоего объекта в Никольском (на записи при этом указана совсем другая дата — 16 января 2018 года).

Кроме того, жители Белгорода сообщают о взрывах в городе и допускают, что это может работать ПВО. Журналисты ряда местных СМИ при этом говорят, что их эвакуировали из редакций из-за сообщений о минировании.

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Украина отказалась подтвердить или опровергнуть свою причастность к авиаударам по нефтебазе в Белгороде. Представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник сказал, что украинская сторона проводит «оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины». «И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и события, происходящие на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать», — заявил Мотузяник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность Украины к случившемуся, поскольку «не обладает всей военной информацией».

В Кремле заявили, что случившееся в Белгороде не способствует переговорам России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров». По его словам, Владимиру Путину доложили о случившемся. Из-за событий в Белгороде все силовые службы соседней Курской области перевели в режим повышенной готовности. В министерстве обороны России пока не комментировали случившееся.

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