«Мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России и не желает ей зла» Депутаты Европарламента в обращении к российскому народу призвали немедленно остановить войну

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John Thys / AFP / Scanpix / LETA

Депутаты Европарламента выступили с обращением к народу России, в котором призвали немедленно остановить войну с Украиной и прекратить конфронтацию между Западом и Востоком. Обращение подписали лидеры фракций Европейской народной партии, социалистов и демократов, партий «Обновляя Европу» и «Левые» — вместе они представляют подавляющее большинство евродепутатов. «Медуза» публикует это обращение целиком.

Дорогие европейские соседи,

Дорогие друзья.

Ужасная, чудовищная, возмутительная война, разразившаяся в самом сердце нашего континента, разрывает его на части.

Вы знаете почему.

Российская армия вторглась в Украину.

Ваш президент решил развязать войну против страны, которая ни на кого не нападала и желала лишь жить в мире со всеми своими соседями и друзьями, с вами и с нами.

На этой войне погибло уже очень много людей. Война повергла в отчаяние украинские семьи, которые, спасаясь от бомбардировок и осады, вынуждены покидать свои дома. Война убивает и ваших детей — их послали убивать невинных людей, и они, разумеется, не могут понять, во имя чего они должны это делать.

Этой войне надо положить конец, и очень многие из вас, отцы и матери, журналисты, профессора, преподаватели и студенты, священники и ученые, художники и писатели, имели мужество подписать петиции, требующие ее прекращения.

Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России, что ни Украина, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не желают ей зла.

Никто не аннексировал ни единого квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать. В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской. Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в Россию.

Единственное, что угрожает вашей стране — это страх, который она внушает, когда ее лидеры ведут себя так, как сегодня по отношению к Украине, потому что за этим неизбежно следуют экономические санкции и отказ от взаимовыгодного сотрудничества. Единственное, что угрожает вашему президенту, это его собственное опасение, что Украина может стать полноценной процветающей демократией, свободной от коррупции и власти олигархов, и послужить таким образом моделью для лучшей России.

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Этой войны быть не должно. Да, ей необходимо немедленно положить конец, потому что она абсурдна, несправедлива и несет всем нам новые угрозы, а также потому, что наши 27 стран, ваши 27 соседей, 27 государств-членов Евросоюза, ждут-не дождутся того дня, когда мы сможем работать вместе с вами во имя стабильности и процветания Европы, нашего общего континента.

Мы обязаны сделать это ради наших детей и наших родителей. Мы обязаны сделать это, памятуя о десятилетиях мира, который, несмотря на холодную войну, воцарился в Европе после окончания Второй мировой войны. Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуры, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы.

От Санкт-Петербурга до Лиссабона, от Парижа и Москвы до Берлина, Киева и Варшавы наша молодежь ведет одинаковый образ жизни, имеет одинаковые вкусы и так же жаждет свободы. Вне зависимости от поколения, мы все европейцы, от Дублина до Владивостока, потому что наши судьбы всегда переплетались, и ваши писатели — Толстой и Достоевский, Чехов и Булгаков — принадлежат нашему общему наследию и входят в пантеон мировой литературы наряду с Шекспиром, Гюго, Шевченко, Гете, Сервантесом, Кафкой и Мицкевичем.

Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.

Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру.

Давайте работать над тем, чтобы окончание конфронтации между Востоком и Западом воспринималось уже не как победа или поражение, а как начало новой эры демократии и процветания на континенте. Давайте работать над тем, чтобы приблизить тот долгожданный день, когда мы сможем объединить наше интеллектуальное, природное и научное достояние во имя утверждения Европы, ее культуры и цивилизации. Давайте работать ради того момента, когда через забытые стены перекинутся мосты. Давайте работать, потому что в этом нет ничего невозможного, ведь и вы, и мы, дорогие друзья и граждане России, не хотим войны. Мы знаем, что многие из вас осуждают преступную агрессию Путина и хотят мира, мы слышим ваши голоса на протестных акциях, в которых вы участвуете, несмотря на риск противоправных задержаний и суровых приговоров.

Да, мы знаем это, мы уверены в этом, и обращаемся к вам сегодня с этим посланием в надежде, что оно будет способствовать нашему сближению и ускорит его, что нам удастся в ближайшем будущем положить конец напряженности, санкциям и, прежде всего, этой войне, столь несправедливо навязанной вашим президентом украинскому народу и вашим детям.

Да здравствует Европа! Да здравствует мир!

Бернар Гетта , евродепутат, заместитель председателя подкомитета по вопросам прав человека

, евродепутат, заместитель председателя подкомитета по вопросам прав человека Манфред Вебер , лидер фракции Европейской народной партии

, лидер фракции Европейской народной партии Ираче Гарсия Перес , лидер фракции социалистов и демократов

, лидер фракции социалистов и демократов Стефан Сежурне , лидер фракции «Обновляя Европу»

, лидер фракции «Обновляя Европу» Манон Обри и Мартин Ширдеван, сопредседатели фракции «Левых»

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