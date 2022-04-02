Минфин Украины: месяц боевых действий обходится стране в 10 миллиардов долларов. Это больше 5% довоенного ВВП
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На месяц военных действий Украина тратит примерно 10 миллиардов долларов США. Такая оценка была приведена 2 апреля на совещании президента Владимира Зеленского с экономическим блоком правительства.
Общий ущерб от войны с учетом будущих периодов в правительстве Украины в конце марта оценивали в триллион долларов. В эту сумму входили прямые инфраструктурные убытки, падение ВВП непосредственно во время боевых действий, а также перспективные потери из-за разрушенных предприятий.
ВВП Украины по подсчетам Международного валютного фонда в 2021 году составлял 181 миллиард долларов. По предварительной оценке МВФ, по итогам 2022 года Украина может потерять 35% ВВП.
В середине марта, по оценкам украинских властей, в стране не работало около 30% бизнеса.