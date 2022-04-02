Литва первой в ЕС объявила о полном отказе от российского газа

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Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа. Об этом заявило министерство энергетики страны.

В ведомстве отметили, что газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа с 1 апреля. Весь спрос в Литве удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

«Это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — прокомментировал ситуацию министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Отказ от российского газа в Европе стал активно обсуждаться после начала войны в Украине. В конце марта страны G7 заявили о готовности перестать закупать российские энергоносители и призвали другие страны, добывающие газ и нефть, «действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки». «Большая семерка» также заявила, что будет поддерживать другие страны, которые хотят снизить зависимость от российского топлива.

В целом Европа получает из России более 40% природного газа. Больше других стран от российского газа зависима Германия — доля топлива из РФ составляет 50%.

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