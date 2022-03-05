Booking.com перестал показывать отели в России. Airbnb объявил о приостановке работы в стране
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Сервис бронирования Booking.com приостановил работу с Россией и Беларусью. Об этом гендиректор Booking.com Гленн Фогель написал в соцсети LinkedIn.
«С каждым днем, по мере того как разрушительность войны в Украине нарастает, нарастают и сложности ведения бизнеса в регионе. Из-за этих сложностей… которые включают в себя значительные ограничения в связи с санкциями ряда стран, мы приостанавливаем туристические услуги в России и Беларуси», — заявил Фогель.
Ранее российские телеграм-каналы и СМИ заметили, что Booking.com перестал показывать объекты размещения и автомобили для аренды в России и Беларуси.
4 марта о приостановке деятельности в России и Беларуси сообщил сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. При этом на момент написания этой новости бронирование жилья в России оставалось доступным как минимум для части пользователей Airbnb.