Booking.com перестал показывать отели в России. Airbnb объявил о приостановке работы в стране

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Сервис бронирования Booking.com приостановил работу с Россией и Беларусью. Об этом гендиректор Booking.com Гленн Фогель написал в соцсети LinkedIn.

«С каждым днем, по мере того как разрушительность войны в Украине нарастает, нарастают и сложности ведения бизнеса в регионе. Из-за этих сложностей… которые включают в себя значительные ограничения в связи с санкциями ряда стран, мы приостанавливаем туристические услуги в России и Беларуси», — заявил Фогель.

Ранее российские телеграм-каналы и СМИ заметили, что Booking.com перестал показывать объекты размещения и автомобили для аренды в России и Беларуси.

4 марта о приостановке деятельности в России и Беларуси сообщил сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. При этом на момент написания этой новости бронирование жилья в России оставалось доступным как минимум для части пользователей Airbnb.

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