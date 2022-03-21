Россия предложила украинским военным покинуть Мариуполь без оружия. В Киеве отказались

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия предложила Украине план, по которому все вооруженные украинские подразделения должны покинуть Мариуполь с 10 до 12 часов 21 марта «без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному маршруту». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни», — цитирует его слова ТАСС.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев не принимает такой ультиматум о сдаче Мариуполя, который находится в осаде российской армии с начала марта. По ее словам, в письме от Минобороны РФ говорилось, что эвакуация мирных жителей из города начнется только после того, как украинские военные сложат оружие и выйдут из города.

«Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей, — заявила Верещук в комментарии «Украинской правде». — Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: «Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем — откройте просто коридор».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Что происходит в Украине

Война Двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине

Война Двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь