Война Двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

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Двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

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Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Каждый день мы ведем новый онлайн. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

Россия предложила украинским военным покинуть Мариуполь с 10 до 12 часов 21 марта — без оружия и боеприпасов. Украинские власти отказались.

Власти Ровенской области заявили о ракетном ударе по полигону. В Киеве в ночь на 21 марта в результате обстрела загорелся торговый центр, сообщается о как минимум шести погибших.

Словения намерена вернуть своих дипломатов в Киев и призывает последовать ее примеру другие страны ЕС, чтобы поддержать Украину.

WSJ со ссылкой на военных аналитиков пишет, что Россия перешла в Украине к «Плану Б» — удержанию уже занятых позиций и отказалась от штурма Киева. Минобороны Великобритании, в свою очередь, считает, что Киев остается главной целью российских военных, которые попытаются в ближайшие недели окружить столицу Украины.

В Сумах на химическом предприятии произошла утечка аммиака. Местные власти назвали причиной аварии обстрел. Утечка оперативно ликвидирована.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.