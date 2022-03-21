Война Двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»
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Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Каждый день мы ведем новый онлайн. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Россия предложила украинским военным покинуть Мариуполь с 10 до 12 часов 21 марта — без оружия и боеприпасов. Украинские власти отказались.
- Власти Ровенской области заявили о ракетном ударе по полигону. В Киеве в ночь на 21 марта в результате обстрела загорелся торговый центр, сообщается о как минимум шести погибших.
- Словения намерена вернуть своих дипломатов в Киев и призывает последовать ее примеру другие страны ЕС, чтобы поддержать Украину.
- WSJ со ссылкой на военных аналитиков пишет, что Россия перешла в Украине к «Плану Б» — удержанию уже занятых позиций и отказалась от штурма Киева. Минобороны Великобритании, в свою очередь, считает, что Киев остается главной целью российских военных, которые попытаются в ближайшие недели окружить столицу Украины.
- В Сумах на химическом предприятии произошла утечка аммиака. Местные власти назвали причиной аварии обстрел. Утечка оперативно ликвидирована.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Guardian со ссылкой на корреспондента Agence France-Presse в Киеве сообщает в своем онлайне, что в результате обстрела торгового центра в Киеве погибли не менее шести человек.
По словам журналиста столько тел погибших он видел на месте происшествия. ГСЧС Украины данные о жертвах пока не публиковало.
Мэр Киева Виталий Кличко ночью публиковал в твиттере кадры горящего торгового центра.
Утренняя съемка сгоревшего торгового центра.
Премьер-министр Словении Янша Янез заявил, что его страна в ближайшее время вернет своих дипломатов в Киев.
В столицу Украины, подчеркнул он, отправятся лишь те представители дипкорпуса, которые выразили на это согласие.
Янез призвал и другие страны ЕС вернуть дипломатов в Украину, чтобы выразить таким образом свою поддержку.
Минобороны РФ объявило, что «подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева украинские силы, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковые средства и боеприпасы к ним».
Название населенного пункта Минобороны РФ не уточнило.
Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, не представляется возможным.
Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России из-за войны в Украине и обсуждает возможность введения эмбарго на российскую нефть, сообщили источники Reuters.
В России тем временем собираются рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в некоторых регионах, пишет «Коммерсант».
С просьбой изучить такую возможность, по данным издания, в администрацию президента обратились несколько губернаторов, сославшись на экономическую ситуацию. На выборы нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные, пояснил источник в администрации президента.
По данным издания, в администрации президента рассматривают несколько сценариев развития ситуации, включая переход на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания. Окончательного решения, по словам источников «Коммерсанта», пока нет, и приниматься оно будет на «самом высоком уровне».
Прямые выборы губернаторов этой осенью планировалось провести во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.
«Медуза» писала о возможной отмене прямых выборов губернаторов еще 4 марта.
Как оценивает происходящее в Украине Минобороны Великобритании
- К северу от Киева продолжаются тяжелые бои.
- Российские войска, наступающие на Киев с северо-востока, зашли в тупик. Силы, наступающие со стороны Гостомеля на северо-западе, были отбиты украинскими войсками. Основная часть российских войск остается более чем в 25 километрах от центра города.
- Несмотря на продолжающееся отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России. Вероятно, российская сторона в ближайшие недели будет уделять приоритетное внимание попыткам окружить город.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Авария на заводе «Сумыхимпром» ликвидирована, сообщило ГСЧС Украины. На предприятии, как сообщалось, был поврежден один из резервуаров с аммиаком, произошла утечка. Причиной аварии, заявили местные власти, стал обстрел.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с послом Украины в Литве Петром Беште и рассказала ему про Беларусское антивоенное движение.
Как сообщается в телеграм-канале Тихановской, они обсудили белорусский добровольческий батальон имени Калиновского, защищающий Киев, и возможность доставки гуманитарной помощи в Украину.
Тихановская рассказала и о других инициативах белорусов, которые помогают Украине — например, о телеграм-канале, который собирает информацию о дислокации войск. Она отметила работу тысяч белорусских волонтеров в Украине и героизм партизан, железнодорожников и Киберпартизан, которые своей работой блокируют передвижение российской военной техники в Беларуси.
В субботу глава украинских железных дорог объявил, что железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью прервано, поблагодарив за это «белорусских партизан».
Обстрелы Киева продолжаются. Прошедшей ночью в Подольском районе столицы Украины из-за обстрела загорелся торговый центр и автомобили на парковке возле него, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что усилия его ведомства направлены на то, чтобы заставить уйти с российского рынка иностранные компании, которые пока это не сделали.
Речь, по словам Кулебы, идет не только о крупнейших концернах, например Nestle и Danone, но и не таких больших компаниях, без которых, тем не менее, Россия не сможет изготавливать ракеты.
«Время делать выбор — ты на стороне добра или на стороне зла», — заявил Кулеба, обращаясь к западным партнерам, которые, как он рассчитывает, введут соответствующие санкции.
Пока почти все компании, которые объявили о приостановке работы на российском рынке, сделали это не из-за санкций, а в знак протеста против вторжения России в Украину.
Глава Ровенской областной госадминистрации Виталий Коваль заявил, что российские военные нанесли два ракетных удара по полигону на территории региона. Последствия обстрела в настоящий момент выясняются, пишет «Громадське».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российская армия стала менее активно применять пилотируемую авиацию. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов используются беспилотники.
- ВВС Украины за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей ВС РФ (один самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты), а также нанесли удары по скоплениям техники и живой силе противника.
- Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию среди жителей ЛНР и ДНР.
- Российские военные на занятых территориях экспроприируют имущество, в том числе у местных жителей, вывозя в РФ бытовую технику, автомобили, продовольствие и другие материальные ресурсы.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.
Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков пишет, что российское руководство, не сумев добиться быстрой победы в Украине, вероятно, перешло к «Плану Б» — удержанию уже занятых позиций.
Такая тактика, считают собеседники издания, означает что отдельные столкновения и обстрелы городов могут продолжать еще недели, а возможно даже и месяцы. На данном этапе, отметили они, трудно сказать, хватит ли у России сил, чтобы осадить Киев или захватить столицу Украины.
Цель России по «Плану Б» обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымом, а также расширить контроль над Донбассом, одновременно пытаясь вынудить Киев принять ее условия, например, нейтральный статус Украины.
Цели России не изменились, считают аналитики, изменилась лишь тактика. Если у российских войск появится преимущество, то Москва вновь может перейти к наступлению, добавили они.
Соединенные Штаты тем временем могут еще больше расширить санкции в отношении России. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News.
По его словам, санкции могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики». «Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие секторы», — отметил он.
Говоря о возможности отмены санкций в отношении России, Сингх подчеркнул, что «мы еще и близко не подошли к этой точке», так как военные действия в Украине продолжаются.
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Власти Украины отказались вывести войска из Мариуполя
«Армия не сложит оружие и не покинет город», — заявила в ночь на 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Она добавила, что власти Украины требуют, чтобы российская сторона немедленно открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье.
Россия ранее предложила украинским военным 21 марта с 10:00 до 12:00 покинуть Мариуполь без оружия и боеприпасов.
Глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух заявил, что российские военные захватили пять судов с несколькими десятками тонн зерна в порту Мариуполя, пишет «Громадське» в своем онлайне.
Украина, как и Россия, входит в число крупнейших в мире экспортеров зерна. Из-за войны экспорт зерна под угрозой, что может привести к продовольственному кризису мирового масштаба, предупредили международные организации.
Доступ к Twitter, Facebook и Instagram в России с недавних пор ограничен. Госструктуры перестают поддерживать свои аккаунты в этих соцсетях. Минобороны РФ, видимо, решило вот так попрощаться с читателями в твиттере.
После того, как протест в Беларуси был подавлен, новым домом для многих белорусов стала Украина. За жизнью, свободной от тирании, сюда переезжали белорусские журналисты, активисты и волонтеры. Из-за войны им вновь приходится выбирать — прятаться, воевать с российской армией или бежать дальше в Европу.
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