В центре Донецка разорвалась ракета. Власти ДНР сообщают о 16 погибших
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В центре Донецка разорвалась ракета, свидетельствуют фото и видео очевидцев с места событий.
По данным штаба минздрава самопровозглашенной ДНР, в результате инцидента погибли 16 человек, еще 23 пострадали. Как заявили представители ДНР, ракета «Точка-У» была выпущена украинскими военными по Ворошиловскому району; в полете она была сбита, и ее обломки упали на город.
Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что вблизи зоны удара нет военных объектов. «Это центральная часть улицы Университетской, улицы Артема, рядом Дом правительства, административные здания и масса гражданских объектов», — добавил Пушилин. Он также заявил, что ракета несла запрещенный кассетный заряд.