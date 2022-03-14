В центре Донецка разорвалась ракета. Власти ДНР сообщают о 16 погибших

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В центре Донецка разорвалась ракета, свидетельствуют фото и видео очевидцев с места событий.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

По данным штаба минздрава самопровозглашенной ДНР, в результате инцидента погибли 16 человек, еще 23 пострадали. Как заявили представители ДНР, ракета была выпущена украинскими военными по Ворошиловскому району; в полете она была сбита, и ее обломки упали на город.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что вблизи зоны удара нет военных объектов. «Это центральная часть улицы Университетской, улицы Артема, рядом Дом правительства, административные здания и масса гражданских объектов», — добавил Пушилин. Он также заявил, что ракета несла запрещенный кассетный заряд.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

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