Война Девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Итоги 13 марта читайте в этом материале. Мы также собрали самые важные фотографии дня.
Главное за последние часы:
- В России полностью заблокирован инстаграм.
- На утро 14 марта запланирован новый раунд российско-украинских переговоров. Они пройдут по видеосвязи.
- В Киеве ранним утром снаряд попал в жилой дом. В Ровно в результат обстрела повреждена телевышка.
- Журналистка «Голоса Америки» сообщила о гибели беременной женщины и ее нерожденного ребенка после обстрела роддома в Мариуполе.
- Минобороны Великобритании заявило, что российский ВМФ блокировал черноморское побережье, отрезав Украину от международной морской торговли.
- Минобороны Украины отчиталось об успешных ударах по тыловой инфраструктуре российских войск.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Instagram теперь официально в реестре запрещенных в России сайтов.
Одна из беременных женщин, находившаяся в родильном отделении больницы № 3 в Мариуполе во время обстрела, погибла. Ее ребенок также не выжил. Об этом сообщила в фейсбуке журналистка «Голоса Америки» Ася Долина.
По словам Долиной, гибель женщины подтверждает и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома опубликовали СМИ по всему миру.
В России полностью заблокирован инстаграм
По данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck, доступность соцсети на территории России утром 14 марта — 0%.
Роскомнадзор приступил к блокировке Instagram 13 марта, хотя ранее обещал начать ограничивать доступ лишь с 00:00 14 марта, объясняя это тем, что пользователям нужно время, чтобы перенести контент.
Российские власти решили заблокировать Instagram из-за «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». Материнскую компанию Instagram — Meta — в России собираются объявить «экстремистской организацией».
Помимо Instagram, в Meta входят соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp.
14 марта должен состояться новый раунд российско-украинских переговоров
Переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на члена украинской делегации, главу парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию, запланированы на 10:30 (по Москве или по Киеву — не уточняется). Встреча, добавил он, будет проходить в формате видеоконференции.
Ранее о том, что новый раунд переговоров назначен на понедельник, 14 марта, говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявлял, что переговоры будут проходить по видеосвязи.
Предыдущие три раза российская и украинская делегации встречались лично. Переговоры проходили на территории Беларуси.
Австралия ввела санкции в отношении 33 российских бизнесменов и членов их семей
В санкционный список, в частности, попали Роман Абрамович, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров Банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель «Транснефти» Николай Токарев, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ) Игорь Шувалов и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Горящий жилой дом в киевском районе Оболонь, пострадавший от обстрела утром 14 марта.
Журналист Уки Гоньи в эти годы работал в газете Buenos Aires Herald — единственном в стране издании, которое рассказывало о похищениях и убийствах людей. Впоследствии он написал несколько книг о «грязной войне», о бегстве в Аргентину немецких нацистов после Второй мировой войны и о том, как эти два явления связаны между собой.
«Медуза» поговорила с ним.
Во время боевых действий проверить информацию, которую распространяют конфликтующие стороны, невозможно.
Прошедшей ночью и утром украинские населенные пункты вновь подверглись обстрелам.
Так, сообщается, что снаряд попал в жилой дом в одном из районов Киева.
Возле Ровно в результате обстрела повреждена телевышка.
В Житомирской области обстрелян поселок городского типа Ставище.
Сводка Минобороны Украины на утро 14 марта
- Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно оккупированных территориях.
- За предыдущие сутки группировкой ВВС Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).
- По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.
- По заявлению одного из высокопоставленных источников в силах специальных операций республики Беларусь, спецназ белорусских Вооруженных сил участвовать в войне с Украиной не будет.
Во время военных действий проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Российские военно-морские силы установили дистанционную блокаду черноморского побережья Украины, эффективно изолировав Украину от международной морской торговли.
- Россия уже провела одну высадку морского десанта в Азовском море и может рассчитывать на проведение дальнейших подобных операций в ближайшие недели.
- Российские военно-морские силы также продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию о происходящем в Украине, где боевые действия идут уже девятнадцатый день.