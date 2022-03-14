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Война Девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Итоги 13 марта читайте в этом материале. Мы также собрали самые важные фотографии дня.

Главное за последние часы:

  • В России полностью заблокирован инстаграм.
  • На утро 14 марта запланирован новый раунд российско-украинских переговоров. Они пройдут по видеосвязи.
  • В Киеве ранним утром снаряд попал в жилой дом. В Ровно в результат обстрела повреждена телевышка.
  • Журналистка «Голоса Америки» сообщила о гибели беременной женщины и ее нерожденного ребенка после обстрела роддома в Мариуполе.
  • Минобороны Великобритании заявило, что российский ВМФ блокировал черноморское побережье, отрезав Украину от международной морской торговли.
  • Минобороны Украины отчиталось об успешных ударах по тыловой инфраструктуре российских войск.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.

Instagram теперь официально в реестре запрещенных в России сайтов.

Роскомнадзор

Одна из беременных женщин, находившаяся в родильном отделении больницы № 3 в Мариуполе во время обстрела, погибла. Ее ребенок также не выжил. Об этом сообщила в фейсбуке журналистка «Голоса Америки» Ася Долина.

По словам Долиной, гибель женщины подтверждает и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома опубликовали СМИ по всему миру.

Подробнее об обстреле роддома в Мариуполе

Неужели Украина действительно «сфальсифицировала» репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет) Разбираем аргументы одного из главных пропагандистских мифов этой войны

Подробнее об обстреле роддома в Мариуполе

Неужели Украина действительно «сфальсифицировала» репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет) Разбираем аргументы одного из главных пропагандистских мифов этой войны

В России полностью заблокирован инстаграм

По данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck, доступность соцсети на территории России утром 14 марта — 0%.

Роскомнадзор приступил к блокировке Instagram 13 марта, хотя ранее обещал начать ограничивать доступ лишь с 00:00 14 марта, объясняя это тем, что пользователям нужно время, чтобы перенести контент.

Российские власти решили заблокировать Instagram из-за «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». Материнскую компанию Instagram — Meta — в России собираются объявить «экстремистской организацией».

Помимо Instagram, в Meta входят соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp.

14 марта должен состояться новый раунд российско-украинских переговоров

Переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на члена украинской делегации, главу парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию, запланированы на 10:30 (по Москве или по Киеву — не уточняется). Встреча, добавил он, будет проходить в формате видеоконференции.

Ранее о том, что новый раунд переговоров назначен на понедельник, 14 марта, говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявлял, что переговоры будут проходить по видеосвязи.

Предыдущие три раза российская и украинская делегации встречались лично. Переговоры проходили на территории Беларуси.

Австралия ввела санкции в отношении 33 российских бизнесменов и членов их семей 

В санкционный список, в частности, попали Роман Абрамович, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров Банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель «Транснефти» Николай Токарев, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ) Игорь Шувалов и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Горящий жилой дом в киевском районе Оболонь, пострадавший от обстрела утром 14 марта.

УНИАН

Журналист Уки Гоньи в эти годы работал в газете Buenos Aires Herald — единственном в стране издании, которое рассказывало о похищениях и убийствах людей. Впоследствии он написал несколько книг о «грязной войне», о бегстве в Аргентину немецких нацистов после Второй мировой войны и о том, как эти два явления связаны между собой.

«Медуза» поговорила с ним.

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«Мы не можем предотвратить приход психопатов к власти» Журналист Уки Гоньи работал в единственной независимой газете Аргентины во время военной диктатуры — и дождался падения режима. Мы с ним поговорили

Читайте здесь

«Мы не можем предотвратить приход психопатов к власти» Журналист Уки Гоньи работал в единственной независимой газете Аргентины во время военной диктатуры — и дождался падения режима. Мы с ним поговорили

Во время боевых действий проверить информацию, которую распространяют конфликтующие стороны, невозможно.

Прошедшей ночью и утром украинские населенные пункты вновь подверглись обстрелам.

Так, сообщается, что снаряд попал в жилой дом в одном из районов Киева.

Возле Ровно в результате обстрела повреждена телевышка.

В Житомирской области обстрелян поселок городского типа Ставище.

Сводка Минобороны Украины на утро 14 марта

  • Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно оккупированных территориях.
  • За предыдущие сутки группировкой ВВС Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).
  • По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.
  • По заявлению одного из высокопоставленных источников в силах специальных операций республики Беларусь, спецназ белорусских Вооруженных сил участвовать в войне с Украиной не будет.
Во время военных действий проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине

  • Российские военно-морские силы установили дистанционную блокаду черноморского побережья Украины, эффективно изолировав Украину от международной морской торговли.
  • Россия уже провела одну высадку морского десанта в Азовском море и может рассчитывать на проведение дальнейших подобных операций в ближайшие недели.
  • Российские военно-морские силы также продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины.
Главное, что произошло за прошедшие сутки

Российские войска нанесли ракетный удар по полигону рядом с границей Польши. В Мариуполе — больше двух тысяч погибших. В России — сотни задержанных Восемнадцатый день войны. Главное

Главное, что произошло за прошедшие сутки

Российские войска нанесли ракетный удар по полигону рядом с границей Польши. В Мариуполе — больше двух тысяч погибших. В России — сотни задержанных Восемнадцатый день войны. Главное

Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию о происходящем в Украине, где боевые действия идут уже девятнадцатый день.