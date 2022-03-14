Война Девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Итоги 13 марта читайте в этом материале. Мы также собрали самые важные фотографии дня.

Главное за последние часы:

В России полностью заблокирован инстаграм.

На утро 14 марта запланирован новый раунд российско-украинских переговоров. Они пройдут по видеосвязи.

В Киеве ранним утром снаряд попал в жилой дом. В Ровно в результат обстрела повреждена телевышка.

Журналистка сообщила о гибели беременной женщины и ее нерожденного ребенка после обстрела роддома в Мариуполе.

Минобороны Великобритании заявило, что российский ВМФ блокировал черноморское побережье, отрезав Украину от международной морской торговли.

Минобороны Украины отчиталось об успешных ударах по тыловой инфраструктуре российских войск.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.