Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. Главное Это 12 миллионов документов. Там есть Эрнст, Чемезов и знакомая Путина Светлана Кривоногих

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

ICIJ

3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Это результат работы более 600 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. От России в расследовании принимали журналисты из .

В «Архиве Пандоры» 12 миллионов документов, которые занимают три терабайта данных. По объему этот архив превышает все предыдущие утечки документов, в том числе «Панамский архив», в котором содержатся документы только одного офшорного регистратора.

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно.

Материал обновляется.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой