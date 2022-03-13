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Последствия удара по Яворовскому военному полигону в Львовской области. 13 марта 2022 года @BackAndAlive / Reuters / Scanpix / LETA

В Мариуполе погибли 2187 человек

Такие данные о погибших с начала войны представили местные власти. Городской совет Мариуполя также сообщил, что за последние сутки по городу не менее 22 раз наносили удары с воздуха, сброшены около 100 бомб. Как утверждает горсовет, российские войска «целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру».

Мариуполь уже больше недели находится в осаде, все выезды из него заблокированы. Украинский журналист Артем Попов, который несколько дней назад покинул Мариуполь и сейчас находится в его пригородах, рассказал, что там происходит.

Я не могу сказать, что бомбардировки Мариуполя были абсолютно хаотические, но под обстрел попадали больницы, школы, религиозные учреждения. Они [российские военные] обстреливают пожарные части — как я понимаю, чтобы не было возможности тушить пожары. В последнее время авиаудары наносятся по бомбоубежищам, где находятся от 400 до 1000 человек <…>Людей хоронят в братских могилах. Где могут, соседи сами роют и закапывают других соседей. Очень много мертвых на улице.

В России — массовые задержания на акциях против войны

По всей России — в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Новосибирске, Иркутске и других городах — 13 марта прошли новые антивоенные акции. Их участников немедленно задерживала полиция. На момент публикации этого текста проект сообщал о более чем 800 задержанных. По данным «ОВД-Инфо», всего с 24 февраля, когда началась война с Украиной, в России на антивоенных акциях задержали почти 15 тысяч человек.

Российские войска нанесли удар по полигону в 25 километрах от границы с Польшей

Утром 13 марта российская авиация разбомбила Международный центр миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Этот центр также известен как Яворовский военный полигон. Он расположен примерно в 25 километрах от границы Украины с Польшей — страной, входящей в НАТО. На полигоне украинские военные ранее проходили подготовку под руководством западных инструкторов, но в настоящее время, по утверждению украинских властей, инструкторов там нет.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что российские войска выпустили по полигону 30 ракет. По его словам, в результате удара погибли не менее 35 человек, еще 134 пострадали.

Министерство обороны России утверждает, что российские войска нанесли во Львовской области удары по объектам, где находились «иностранные наемники», при этом погибли не менее 180 из них, а также уничтожена крупная партия оружия, поступившего в Украину из-за границы. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков пообещал, что «уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после российского удара по полигону вблизи польской границы заявил, что если Россия «сделает хоть один выстрел» по территории какой-либо страны НАТО, альянс ответит «всеми своими силами».

В условиях боевых действий проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.

Украина и Россия обещают прогресс на переговорах

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: «Наши требования — окончание войны и вывод российских войск. Вижу, что есть понимание этого процесса и диалог». Он подчеркнул, что Украина не собирается отступать от своих позиций на переговорах. «Для понимания. Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что-то говорят, а внимательно слушают наши предложения», — добавил Подоляк.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию на переговорах, сказал, что в ближайшие дни могут быть подготовлены конкретные документы для подписания. «Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. И еще раз с удовольствием повторюсь, что, по моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — сказал Слуцкий. Он не уточнил, о каких именно документах может идти речь.

Между российской и украинской делегациями уже прошли три раунда переговоров в Беларуси. Существенных результатов они не дали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что четвертый раунд пройдет 14 марта по видеосвязи.

Фрэнсис Фукуяма: Россия неминуемо проиграет войну

Американский философ, политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма написал для журнала American Purpose статью под заголовком «Preparing for Defeat» («Готовясь к поражению»), в которой спрогнозировал, что Россия проиграет войну с Украиной, причем это произойдет «внезапно и катастрофически». По мнению Фукуямы, в какой-то момент Россия уже не сможет снабжать свои войска в Украине, при этом Владимир Путин не решится их отозвать. «Путин не переживет поражения своей армии. Он пользуется поддержкой, поскольку его воспринимают как „крутого парня“. Что он сможет предложить, когда покажет свою некомпетентность и лишится власти, основанной на насилии?» — пишет Фукуяма.

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