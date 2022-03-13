Минобороны РФ заявило об убийстве 180 иностранных наемников в Украине

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Министерство обороны России утверждает, что в результате удара российских войск по военным объектам во Львовской области убиты не менее 180 иностранных наемников и уничтожена крупная партия иностранных вооружений, пишет «Интерфакс».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, утром 13 марта российские войска ударили высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский.

На этих военных объектах, по утверждению российского министерства, находились пункт подготовки иностранных наемников и база хранения вооружения и военной техники, поступившей в Украину из других стран.

Представитель Минобороны РФ добавил, что «уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».

В условиях войны проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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