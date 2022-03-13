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Война Восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О событиях 12 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

  • В оккупированном Мелитополе гражданам показали обращение депутата от «Оппозиционного блока» Галины Данильченко, вероятного нового мэра города, назначенного российскими военными.
  • Зеленский сообщил о гибели 1300 украинских военных за время войны.
  • «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала страницы изданий «7×7», The Village и Republic.
  • Москва и Киев продолжают переговоры в видеоформате.
  • Херсонская прокуратура подозревает власти РФ в намерении провести референдум в Херсонской области, чтобы учредить «квазиреспублику ХНР».
  • Путин поговорил по телефону с Макроном и Шольцем.
  • Sony Pictures приостановила деятельность в России.
  • НАТО начало крупные учения в Норвегии.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.

Тартан — один из главных символов Шотландии. В знак солидарности с Украиной у тартана теперь есть новый рисунок — желто-голубой.

Украинские СМИ пишут, что в Попасной Луганской области российские военные применили фосфорные боеприпасы.

Ранее в использовании фосфорных боеприпасов, которые запрещены международным законодательством, Минобороны РФ обвиняло украинскую сторону.

В условиях боевых действий проверить и подтвердить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.

Глава Львовской областной госадминистрации заявил об ударе по международному центру миротворчества и безопасности (также известен как Яворский военный полигон). По его словам, по центру было выпущено примерно восемь ракет. Данные о пострадавших выясняются. Яворский военный полигон расположен в 30 километрах от Львова.

Во Львове ранним утром 13 марта была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщили в соцсетях о двух сильных взрывах. В свою очередь местный депутат Игорь Зинкевич заявил, что взрывы — результат работы украинской ПВО по российским ракетам.

Украинские СМИ сообщают об обстреле Святогорской Лавры — монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата) в городе Святогорске Донецкой области.

Авиабомба, пишет УНИАН, около 22:00 по местному времени взорвалась у входа в Лавру — в 50 метрах от моста через реку Северский Донец.

Взрывной волной в обители выбило практически все окна, повылетали двери, повреждены помещения, где живет братия монастыря и беженцы, пострадали церковные сооружения. Несколько раненых отвезли в городской госпиталь, остальным помощь оказали на месте. Всех беженцев и братьев эвакуировали в монастырские подвалы. В Лавре находятся 520 беженцев, из них 200 — дети.

Кратко о том, что происходило вчера

Итоги 17-го дня войны

Кажется, Россия пытается взять под контроль власть в оккупированных городах Украины. Несколько тревожных новостей 17-го дня войны В том числе о «Херсонской народной республике»

Итоги 17-го дня войны

Кажется, Россия пытается взять под контроль власть в оккупированных городах Украины. Несколько тревожных новостей 17-го дня войны В том числе о «Херсонской народной республике»

Война в Украине продолжается 18 день. Мы вновь следим за происходящим в режиме онлайн.