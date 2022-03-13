Война Восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О событиях 12 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

В оккупированном Мелитополе гражданам показали обращение депутата от «Оппозиционного блока» Галины Данильченко, вероятного нового мэра города, назначенного российскими военными.

Зеленский сообщил о гибели 1300 украинских военных за время войны.

«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала страницы изданий «7×7», The Village и Republic.

Москва и Киев продолжают переговоры в видеоформате.

Херсонская прокуратура подозревает власти РФ в намерении провести референдум в Херсонской области, чтобы учредить «квазиреспублику ХНР».

Путин поговорил по телефону с Макроном и Шольцем.

Sony Pictures приостановила деятельность в России.

НАТО начало крупные учения в Норвегии.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.