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Компания «Макдоналдс», ранее объявившая о временном уходе с российского рынка, сообщила, что ее рестораны прекратят работу с 14 марта.

В «Макдоналдс» подчеркнули, что все 62 тысячи сотрудников будут продолжать получать зарплату, основанную на их среднемесячном доходе, а также сохранят социальные льготы, предоставляемые компанией.

Помимо этого, в «Макдоналдс» пообещали оказать поддержку поставщикам и продолжить выполнять обязательства перед арендодателями. Свои общие расходы в России на период приостановки деятельности компания оценила в 50 миллионов долларов в месяц.

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» также продолжит свою деятельность, подчеркнули в компании.

Агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник написало, что «Макдоналдс» может возобновить свою работу через полтора месяца. Официально сроки приостановки деятельности компания не называла.

О закрытии 70 собственных ресторанов ранее также объявила сеть KFC. Полностью бренд не уйдет из России, так как большинство его заведений работает по франшизе.

Burger King объявил о приостановке инвестиций в России. О закрытии ресторанов этой компании речи также пока не идет.

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