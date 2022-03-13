Украинские власти сообщили об обстрелах аэропорта в Ивано-Франковске и полигона под Львовом

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что утром 13 марта российские войска нанесли удар по городскому аэропорту. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, удар был нанесен крылатыми ракетами.

Марцинкив отметил, что система тревоги в городе не сработала.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, в свою очередь, что в ночь на 13 марта российские войска выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Этот центр также известен как Яворовский военный полигон. Он находится в 30 километрах от Львова.

В условиях боевых действий проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.

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