Горсовет Мариуполя: за время войны погибли 2187 жителей города

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Городской совет Мариуполя, осаждаемого российской армией, сообщил, что с начала войны в городе погибли 2187 человек.

За последние сутки, по данным горсовета, Мариуполь не менее 22 раз подвергался авиационным ударам, на город сбросили 100 бомб.

Российские войска, как утверждает горсовет, «целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру».

Местные власти призвали НАТО поставить украинской армии средства ПВО или объявить над Украиной бесполетную зону.

Закрыть небо над страной ранее неоднократно просил президент Украины Владимир Зеленский. Страны Запада отказываются это сделать, поскольку такое решение будет означать для них прямое военное столкновение с Россией.

Информацию, которую во время войны распространяют стороны конфликта, невозможно проверить.

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