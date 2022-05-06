«Би-би-си»: в открытых источниках есть данные о гибели 2120 российских военных в Украине

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«Русская служба Би-би-си» сообщила, что нашла в открытых источниках информацию о гибели на войне с Украиной 2120 российских военных.

Основные тенденции, которые прослеживались ранее, сохранились, пишет «Би-би-си»: около 20% установленных погибших — офицеры, около 20% служили в ВДВ, «большая часть» погибших — выходцы из бедных регионов, а чаще всего о гибели солдат сообщают в Дагестане (137 сообщений) и в Бурятии (98).

«Би-би-си» также отмечает появление официальных публикаций о гибели добровольцев (в подсчет они не включены).

Схожие данные (2098 имен по состоянию на 18:00 мск) есть в телеграм-канале «Горюшко», который также ведет подсчет смертей российских военных в Украине по открытым источникам.

Исследование «Медиазоны» о гибели российских военных в Украине

«Медиазона» изучила данные о гибели 1744 российских военных в Украине. Среди них — больше 300 десантников и больше 300 офицеров

Исследование «Медиазоны» о гибели российских военных в Украине

«Медиазона» изучила данные о гибели 1744 российских военных в Украине. Среди них — больше 300 десантников и больше 300 офицеров

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