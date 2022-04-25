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Жетон военнослужащего российской армии в Буче. 14 апреля 2022 года Carol Guzy / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

проанализировала данные о гибели российских военных в Украине. Журналисты нашли в российских открытых источниках сообщения о гибели 1744 человек; это заметно больше, чем официальные данные Минобороны РФ (последняя публикация была 25 марта — о 1351 погибшем) и более чем на порядок меньше, чем утверждения украинских властей о почти 22 тысяче погибших. В телеграм-канале «Горюшко», который тоже ведет подсчет сообщений о гибели российских военных, днем 25 апреля были данные о 1750 погибших.

Среди погибших, чьи имена известны, — 317 офицеров, из которых треть — это майоры, подполковники и полковники. Также были подтверждены смерти двух генерал-майоров и капитана 1-го ранга.

«Медиазона» подчеркивает, что тот факт, что каждое пятое сообщение о гибели касается офицера, не означает, что офицеры составляют пятую часть от всех погибших: о гибели офицеров, как правило, сообщают публично, их тела доставляют домой в первую очередь.

Не менее 500 погибших — бойцы «элитных», наиболее боеспособных подразделений, из них 351 — это десантники (также погибли 91 морской пехотинец и 45 спецназовцев). Больше всего потеряли 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк (49 человек), 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова (40 человек). По данным СМИ, десантники оттуда участвовали в наступлении под Киевом.

И псковские, и костромские десантники уже участвовали в войне в Донбассе в 2014 году. Тогда их участие скрывалось: о попавших в плен Минобороны сообщало, что те «заблудились» и случайно оказались на территории Украины или уволились и поехали на войну «добровольцами», а погибших хоронили тайно.

«Медиазона» также нашла информацию о гибели пяти полицейских и 78 бойцов Росгвардии, в том числе сотрудников ОМОНа, в задачи которого, как отмечают журналисты, входит не ведение боевых действий за границей, а подавление протестов и сопровождение обысков и задержаний.

Среди российских регионов в списке «Медиазоны» выделяются Дагестан (125 погибших) и Бурятия (85 погибших). Оба региона относятся к числу небогатых с медианной зарплатой чуть выше 20 тысяч рублей. В списке сравнительно немного жителей богатых Москвы (3 человека) и Санкт-Петербурга (10 человек).

243 погибшим было 21-23 года, 195 относились к группе 24-25 лет, а 139 было меньше 21 года (среди них есть и военнослужащие срочной службы).

Примерно в 700 сообщениях указана дата гибели военнослужащих. Судя по инфографике «Медиазоны», на первые три недели войны пришлось больше случаев смертей, чем на последующие недели; чаще всего упоминаются 12 марта (издание предполагает, что потери могут быть связаны с боями за Мариуполь), а также первый день и пятый дни вторжения.

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