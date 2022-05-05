Война Семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 4 мая можно почитать здесь, а главные фотографии прошедшего дня посмотреть тут.
Главное за последние часы:
- Источники The New York Times утверждают, что американская разведка помогает Киеву находить и убивать российских генералов.
- Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины.
- Власти Украины подтвердили прорыв российских войск на территорию «Азовстали» в Мариуполе. Как заявляет украинская сторона, на заводе, кроме военных, до сих пор укрываются мирные жители.
- По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, россияне начали штурмовать «Азовсталь», использовав информацию от «предателя» — одного из сотрудников завода, рассказавшего им про подземные тоннели.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу ООН Антониу Гутерриша помочь вывести раненых с «Азовстали».
- Associated Press сообщило, что при ударе по драмтеатру в Мариуполе могли погибнуть до 600 человек. Агентство подсчитало предполагаемых жертв на основании в том числе свидетельств более 20 человек.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
СБУ сообщает о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария
Он подозревается в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По версии следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур, сообщили в ведомстве.
Утренний брифинг Минобороны РФ
- Высокоточными ракетами уничтожены авиационная техника на военном аэродроме «Канатово» в районе Кировограда, склад боеприпасов в Николаеве и хранилище топлива в Жовтневом.
- Также поражены передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ и два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.
- Авиация в течение ночи поразила 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
- Ракетные войска нанесли удары по двум пунктам управления ВСУ, артиллерийской батарее, двум пусковым установкам и транспортно-заряжающей машине тактического ракетного комплекса «Точка-У».
- Артиллерия поразила 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позицию украинской артиллерии. Убиты свыше 600 человек, уничтожены 61 единица вооружения и военной техники.
- Средства ПВО сбили три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области.
- За ночь сбиты 14 беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка.
Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей — впервые с марта 2020 года.
Губернатор Белгородской области сообщает об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины.
По его данным, в Нехотеевке в результате обстрела разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.
С начала российского вторжения в Украину власти Белгородской области и других приграничных регионов РФ неоднократно сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны.
Украинские военные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, заявил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.
«Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — утверждает неназванный собеседник агентства.
По его словам, сейчас на заводе могут находиться более 200 мирных людей, включая женщин, детей и пожилых людей.
Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно. Отнеситесь к ней с осторожностью.
Минобороны РФ отрепетировало тактический удар по Европе, пишет The Moscow Times
Издание обратило внимание на отчет ведомства об учениях Балтийского флота в Калининградской области, в которых были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», способные стрелять крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой.
В частности, ракетчики «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, выполнили «электронные пуски по мишеням», а затем выполнили маневр выхода из-под возможного ответного удара. После пусков расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности».
Заявленная дальность «Искандеров» — 500 километров, что позволят им из Калининградской области накрыть западную Украину, Польшу, все балтийские страны вплоть до Эстонии, достать до Швеции и Восточной Германии, включая Берлин, отмечает The Moscow Times.
Четвертого мая по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось эвакуировать в Запорожье еще 344 человек, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она поблагодарила за содействие ООН и международный комитет Красного Креста.
Росавиация объявила о продлении запрета на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ до 13 мая.
Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Пятеро человек погибли в результате российских обстрелов Луганской области, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.
По его данным, 4 мая российские военные обстреливали регион 24 раза. Под обстрелы попали Северодонецк, Лисичанск, Горская и Попасная. Повреждены не менее 23 домов.
По сведениям главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко, в результате ночного обстрела Краматорска ранены как минимум 25 мирных жителей. Повреждены девять жилых домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Американская разведка снабжает Украину данными о передвижении командных пунктов российской армии, что в сочетании с собственными сведениями позволило Киеву убить 12 российских генералов, утверждает The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США
При этом собеседники газеты подчеркивают, что США не дают Украине информации о передвижении высшего руководства российской армии. Так, удар по штабу в Изюме, который, по неподтвержденным данным, посещал глава Генштаба Валерий Герасимов, был спланирован без использования американских разведданных.
Минобороны Великобритании — о ситуации в зоне боевых действий на 5 мая
- Замечена переброска белорусских сухопутных войск из гарнизонов на учения. Это соответствует сезонным нормам, поскольку кульминация цикла зимних военных учений в Беларуси приходится на май.
- Россия, скорее всего, попытается представить эти учения как угрозу для Украины, чтобы зафиксировать украинские силы на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.
- В настоящее время не наблюдается отклонений от обычных учений, которые могли бы представлять угрозу для союзников и партнеров.
В Госдуме заявляют, что поводов для мобилизации в России нет
«Оснований для распространяемой информации о якобы готовящейся в РФ всеобщей мобилизации нет ни сейчас, ни в будущем», — заявил «Интерфаксу» заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.
Он считает, что «данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения».
В конце апреля «Яндекс» объявил о продаже корпорации VK своего новостного сервиса и блог-платформы «Дзен». Эти сервисы (как и «Яндекс» в целом) с первого дня российского вторжения находятся под шквалом критики — за то, что компания дезинформирует миллионы пользователей, показывая только лояльные Кремлю и отцензурированные медиа и скрывая достоверные сведения о войне в Украине. Спецкор «Медузы» Светлана Рейтер рассказывает, как некогда прогрессивный новостной сервис погубил репутацию «Яндекса», привел к массовому исходу топ-менеджеров из компании и подвел под санкции ее генерального директора.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российские войска не прекращают удары в Восточной оперативной зоне для установки полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и поддержания сухопутного коридора с Крымом.
- При этом противник провоцирует напряжение в Приднестровье, проводит перегруппировку войск на отдельных направлениях, предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений.
- На Слобожанском направлении враг ведет обстрел Харькова, артиллерийские и минометные обстрелы продолжаются к северу от Изюма.
- Противник пытается вести наступательные действия в направлении Лимана, Северодонецка и Попасной, но безуспешно.
- В Мариуполе основные усилия российских войск сосредоточены на блокировании и попытке уничтожения украинских подразделений в районе завода «Азовсталь».
- На границе Николаевской и Херсонской областей украинским военным удалось отбить у противника несколько населенных пунктов.
- За сутки украинские средства ПВО сбили четыре беспилотных аппарата, три крылатых ракеты, также поражено два самолета, «предварительно — истребители Су-30».
- На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбито 11 атак противника, уничтожено пять танков и семь единиц боевой бронетехники.
Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.
Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко съездил в Мариуполь, где открыл памятник бабушке с советским флагом. «Бабушка Аня — это символ Родины-матери для всего русского мира», — заявил он. Также Кириенко сказал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Донецке и Луганске пока провести невозможно, «но это время скоро придет».
В ночь на 5 мая по центру Краматорска был нанесен ракетный удар, сообщает мэр города Александр Гончаренко. По его данным, серьезные повреждения получили три пятиэтажных дома, школа и детский сад. Ранения получили шесть человек.
Здравствуйте. «Медуза» продолжает в режиме реального времени следить за событиями в Украине и вокруг нее.