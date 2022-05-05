Война Семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 4 мая можно почитать здесь, а главные фотографии прошедшего дня посмотреть тут.

Главное за последние часы:

Источники The New York Times утверждают, что американская разведка помогает Киеву находить и убивать российских генералов.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины.

Власти Украины подтвердили прорыв российских войск на территорию «Азовстали» в Мариуполе. Как заявляет украинская сторона, на заводе, кроме военных, до сих пор укрываются мирные жители.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, россияне начали штурмовать «Азовсталь», использовав информацию от «предателя» — одного из сотрудников завода, рассказавшего им про подземные тоннели.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу ООН Антониу Гутерриша помочь вывести раненых с «Азовстали».

Associated Press сообщило, что при ударе по драмтеатру в Мариуполе могли погибнуть до 600 человек. Агентство подсчитало предполагаемых жертв на основании в том числе свидетельств более 20 человек.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.