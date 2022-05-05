В Буче во время оккупации находились псковские десантники и бойцы спецназа Росгвардии «Витязь». Личность одного из них установили по любовному письму Главное из расследования Reuters

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Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA

Журналисты Reuters провели три недели в городе Буча под Киевом, который с первых дней войны был занят российскими войсками и где после их отступления обнаружили десятки тел убитых мирных жителей. Они опросили более 90 жителей города, собрали фото- и видеосвидетельства, а также изучили документы (включая любовное письмо), оставленные, как утверждается, российскими военными. Журналисты установили личности и места службы солдат, участвовавших в оккупации Бучи и других населенных пунктов Киевской области. Среди них — псковские десантники, бойцы центра специального назначения «Витязь» (входит в состав Росгвардии) и не менее трех чеченских подразделений, связанных с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Личность одного из военнослужащих — Александра Логвиненко — журналисты установили благодаря любовному письму, которое нашли в одном из частично сгоревших домов на , где жили российские солдаты.

Оксана Рыбакова, отправившая письмо, называет Логвиненко «своим солдатом» и в том числе рассказывает, как протекает ее беременность. «Пуся, я безумно сильно тебя люблю, очень скучаю и жду. Я знаю и верю, что ты вернешься, с тобой все будет хорошо. Ты главное береги себя! Слышишь, мы тебя ждем!» — говорится в письме

По словам владельца дома 50-летнего инженера Виталия Животовского, он нашел письмо среди документов местных жителей, которых задерживали или допрашивали российские военные. Сам Животовский, его 20-летняя дочь и сосед прожили вместе с солдатами около недели, пока им не удалось сбежать. Они занимали одну комнату подвала, а в другую, согласно свидетельствам инженера, военные приводили людей с белыми мешками на головах. Животовский заявил Reuters, что стал свидетелем как минимум одной .

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Журналисты нашли Рыбакову в Псковской области и связались с ней по телефону. Девушка подтвердила, что состоит в отношениях с Логвиненко и что это она отправила письмо (позже, незадолго до публикации Рыбакова сменила аккаунт в соцсетях и отрицала отношения с Логвиненко).

По словам Рыбаковой, солдат служит в парашютно-десантных войсках и уже несколько недель находится вдали от дома в связи с военными задачами. Она не уточнила, к какому подразделению принадлежит Логвиненко. Сам он не ответил журналистам. Reuters предполагает, что он служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется в Псковской области.

Другого военнослужащего дивизии установили по надписи «Wolf_68» на стене дома, расположенного по соседству с домом Животовского (по словам свидетелей, эти дома занимала одна группа солдат). Агентство нашло уроженца Тамбова Кирилла Крючкова, который использует варианты «Wolf_68» как никнейм в соцсетях. Два знакомых Крючкова подтвердили, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, который входит в состав 76-й дивизии. Один из них заявил, что Крючков был в Украине.

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Среди других доказательств присутствия десантников 76-й дивизии в расследовании приводятся список радиопозывных 104-го десантно-штурмового полка и документ, где говорится, что проверку минометов в Буче проводили офицеры войсковой части № 74268. И часть, и полк входят в состав 76-й дивизии. Reuters утверждает, что журналисты получили эти документы от жителей Бучи, которые нашли их среди брошенных на улицах города вещей.

В здании на Яблонской улице, 144, где, по словам местных жителей, российские военные организовали штаб, сотрудники Нацгвардии Украины нашли удостоверение на имя ефрейтора Константина Коршунова из воинской части № 3179, которая входит в состав подразделения Росгвардии «Витязь».

Виталий Животовский показывает один из белых мешков, которые, по его словам, российские военные надевали на голову пленным Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA Кровавый след внутри здания, служившего, как утверждают жители Бучи, штабом российских военных Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA

Надпись на стене внутри здания, которое российские военные использовали как штаб во время оккупации Бучи Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA

Reuters установило, что Коршунов родился в Пензе, ему 23 года. Два его знакомых подтвердили, что он служит в Росгвардии и сейчас находится в командировке. Один из собеседников журналистов сказал, что Коршунов служит в части № 3179, входящей в состав «Витязя».

Кроме того, по данным журналистов, в других населенных пунктах Киевской области — Лубянке, Гостомеле и Бородянке — во время российской оккупации находились чеченские подразделения. Пятеро очевидцев заявили Reuters, что видели военных из Чечни в Буче. Житель одного из домов на Яблонской улице Владимир Абрамов и его дочь Ирина утверждают, что именно выходцы из Чечни застрелили ее мужа Олега.

Власти Украины обвиняют в убийствах мирных жителей Бучи российских военных. Россия эти обвинения отрицает, называя случившееся в Буче «провокацией» и «постановкой». При этом существуют независимые свидетельства о том, что тела погибших жителей Бучи стали появляться на улицах города, когда он еще находился под контролем российских военных.

Минобороны Украины связывало с преступлениями в Буче военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала список из 10 имен военных этой бригады, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением. При этом трое человек из списка заявили «Агентству», что давно уволились со службы.

Кроме того, украинская прокуратура подозревает в причастности к убийствам в Буче человека по имени Сергей Колоцей, который, как утверждается, командует подразделением Росгвардии. Ведомство опубликовало его фотографию из отделения службы доставки СДЭК в белорусском Мозыре. Сам Колоцей заявил, что не служит в Росгвардии, находится в Беларуси и не посещал Украину в последнее время.

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Генпрокурор Украины назвала имя подозреваемого в убийстве жителей Бучи. Утверждается, что его опознали на видео из СДЭК — но белорусские журналисты считают это ошибкой

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