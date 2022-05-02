Генпрокурор Украины назвала имя росгвардейца, подозреваемого в убийстве жителей Бучи. Утверждается, что его опознали на видео из отделения СДЭК

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Скриншот видео из СДЭКа, где, как утверждается, изображен Сергей Колоцей «Беларускi Гаюн» / Youtube

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в совершении убийств мирных жителей в Буче подозревается человек по имени Сергей Колоцей — как утверждается, командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области. В конце апреля Венедиктова назвала имена 10 российских военнослужащих, подозреваемых в преступлениях в Буче, но Сергея Колоцея среди них не было.

По версии следствия, именно Колоцей убил людей, тела которых со связанными руками попали на самые известные фотографии погибших в Буче. На фотографиях видно три тела; по словам Венедиктовой, был и четвертый погибший, который не попал в кадр. Убийства были совершены, по словам Венедиктовой, 18 марта.

29 марта, по версии украинских властей, Колоцей подверг пыткам мирного жителя, заставляя признаться в деятельности против российской армии. В частности, как утверждает Венедиктова, он имитировал расстрел мужчины и заставлял его нюхать мертвого человека.

«Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск», — заявили в офисе генпрокурора.

Издание «Слiдство.Инфо», которое, по словам Венедиктовой, помогло идентифицировать подозреваемого, пишет, что свидетели узнали его на видео из отделения службы доставки СДЭК в белорусском Мозыре. На этой записи российские военные отправляют домой посылки. Согласно почтовым документам, Колоцей отправил в Ульяновск крышку багажника (впервые его имя, в числе прочих российских военных, назвал проект «Беларускі Гаюн» в начале апреля). На видео мужчина, которого идентифицировали как Сергея Колоцея, одет в черную куртку, а не в военную форму.

«Слiдство.Инфо» называет 35-летнего Сергея Колоцея белорусом, уроженцем Мозыря. Там он «родился и вырос», а затем переехал в Россию, пишут журналисты.

Независимого подтверждения данных, опубликованных Ириной Венедиктовой и «Слiдство.Инфо», пока нет. Росгвардия и другие российские ведомства эти обвинения на момент публикации новости не прокомментировали. Власти РФ отрицают причастность российских военных к гибели мирных жителей в Буче, называя съемки из этого города «фейком» и «постановкой».

Обновление. Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что связался с Сергеем Колоцеем в соцсетях. Тот отверг свою причастность к убийствам, заявил, что не служит в Росгвардии, находится в Беларуси и не посещал Украину в последнее время. «Я не служу в Нацгвардии. Вы что, с ума сошли? <…> Тогда украинская прокуратура должна обвинить всех, кто отправляет посылки в в Россию. <…> Прежде чем кого-то обвинять в чем-то, установите все детали, иначе вас обвинят в угрозах и клевете на мирных граждан других государств», — цитирует его «Можем объяснить».

Видео «Слiдство.Инфо» про подозреваемого в убийствах в Буче

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь