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«Зеркало» поговорило со знакомыми Сергея Колоцея, которого Киев обвинил в убийствах жителей Бучи. По их словам, он инженер — и всю войну был в Беларуси

Источник: «Зеркало»

Белорусское издание «Зеркало» заявило, что украинская прокуратура, вероятно, ошиблась, назвав белоруса Сергея Колоцея сотрудником Росгвардии, который убивал мирных жителей в Буче.

Как сообщалось, свидетели опознали Колоцея по видео из отделения службы доставки СДЭК в белорусском Мозыре, откуда российские военные отправляли домой посылки; сам он при этом был одет не в военную форму, как другие мужчины на видео, а в черную куртку.

По словам журналистов «Зеркала», после появления новостей об этом с редакцией связались близкие, знакомые, коллеги и соседи Колоцея. Расспросив их, журналисты «убедились в следующем:

  • на опубликованных фото действительно Сергей Колоцей;
  • он живет в Мозыре всю жизнь и все время войны также находится там, его регулярно видят на работе, по дороге в детский сад, на прогулках с шестилетним сыном;
  • он не служил в армии — ни в белорусской, ни в российской, и никогда не был военнослужащим Нацгвардии РФ или других силовых структур;
  • он работает инженером на Мозырском НПЗ уже около пяти лет».

По словам друзей, крышку багажника Колоцей 2 апреля отправил через СДЭК покупателю в Ульяновске.

Ранее телеграм-канал «Можем объяснить» сообщил, что сумел связаться с Сергеем Колоцеем в соцсетях. Тот отверг свою причастность к убийствам, заявил, что не служит в Росгвардии, находится в Беларуси и не посещал Украину в последнее время. «Я не служу в Нацгвардии. Вы что, с ума сошли? <…> Тогда украинская прокуратура должна обвинить всех, кто отправляет посылки в Россию. <…> Прежде чем кого-то обвинять в чем-то, установите все детали, иначе вас обвинят в угрозах и клевете на мирных граждан других государств», — процитировал его канал.

Версия Генпрокуратуры Украины

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